L'opération "Sportez-vous bien" à Limoges va devenir payante

C'est une institution à Limoges, et elle va devenir payante. L'opération "Sportez-vous bien", qui permet aux enfants dès 6 ans de découvrir des activités sportives gratuitement pendant leurs vacances scolaires ne le sera plus dès les vacances de la Toussaint en octobre prochain. La mairie le confirme à France Bleu Limousin.

Lutter contre les désistements

Pendant les vacances scolaires, les enfants de Limoges peuvent participer à l'opération "Sportez-vous bien". Elle leur permet de découvrir différentes activités sportives dès l'âge de six ans. Ils peuvent s'initier à la danse sur glace, au judo, à la gymnastique, au roller, à l'athlétisme et même ... au sabre laser ! Jusqu'à présent les inscriptions étaient gratuites. Dès les vacances de la Toussaint en octobre prochain, elles seront payantes.

On avait entre 12 et 15% de désistements, ce qui est très préjudiciable

Alors pourquoi une telle décision 30 ans après le début de l'opération ? Pour lutter contre les trop nombreux désistements des familles répond la mairie. "Vu le principe et le fait que ce soit gratuit, les gens s'inscrivent et bloquent des places en se disant ils viendront s'ils n'ont rien à faire" explique Sylvie Rozette, adjointe aux Sports. Selon la municipalité, la gratuité entraine davantage de désistements : "On avait entre 12 et 15% de désistements, ce qui est très préjudiciable. Pour responsabiliser les familles et les enfants, il a fallu faire payer" poursuit-elle. Elle explique également que "Sportez-vous bien" peut faire du tort aux clubs sportifs qui eux organisent des activités payantes. Enfin, autre argument mis sur la table : de nombreuses villes font désormais payer ces initiations sportives.

Les explications de Sylvie Rozette, adjointe aux Sports Copier

"Cela va pénaliser des familles"

Alors qu'en pensent les parents ? "C'est dommage" confie Alice qui a emmené sa petite de six ans a une initiation roller "Cela me semble important pour l'accès au sport pour tous et le brassage social". Cette mère de famille pourrait payer jusqu'à 17 euros pour cinq jours d'activité. Une somme qu'elle pourra payer dit-elle mais "cela va pénaliser des familles" ajoute Anne, une autre maman qui s'attendait un peu à cette décision de la municipalité. D'ailleurs, la mairie veut rassurer : les prix resteront accessibles pour les plus modestes explique Éric Teulière de la direction des Sports de la ville : "Avec un quotient familial bas, les familles paieront le stage cinq euros les cinq jours". Selon la mairie de Limoges, certaines familles modestes pourront aussi bénéficier d'aides de la CAF (Caisse d'Allocations familiales) et n'auront donc rien à débourser.

Il n'y a rien de gratuit dans la vie

Le reportage de France Bleu Limousin Copier

En revanche, ce père de famille de Limoges trouve la décision de la mairie tout à fait normale : "Cela ne me choque pas, les coûts ne vont pas être prohibitifs. Il y a deux animateurs, nous sommes dans les gymnases de la ville. Tout à un coût. Il n'y a rien de gratuit dans la vie".

Sportez-vous bien, qui était réservée aux seuls enfants de Limoges, sera ouvert dès la Toussaint aux enfants hors de Limoges.