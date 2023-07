L'opération StopMégots démarre sur l'A10 près de Bordeaux, un an après les importants incendies

"Le problème des mégots est tout à fait prégnant." Alors que de nombreux français s'apprêtent à prendre la route pour les vacances, #StopMégots a été présentée ce jeudi 6 juillet sur l'aire de l'Estalot, à Saint-André-de-Cubzac, à l'entrée de Bordeaux. La fondation Vinci Autoroute et l'Etablissement public l'Entente Valabre, spécialisé dans la prévention des risques naturels, renouvellent leur opération pour une troisième année. 25 000 cendriers de poche seront distribués cet été sur la façade Atlantique et l'arc Méditerranéen.

Sensibiliser les vacanciers et les Girondins

"On sensibilise les personnes, fumeurs et non fumeurs. Chaque non fumeur à souvent un fumeur dans son entourage, explique Phillipe Carton, responsable animation à la fondation Vinci autoroute. Il s'agit d'une solution pratique contre le jet de mégots sauvages." C'est la première fois que cette opération est organisée en Gironde. Un choix qui n'est pas anodin, après les importants incendies de l'été dernier dans le département . Selon une enquête de l'institut de sondages IPSOS en 2022 (avec la Fondation Vinci Autoroute), un fumeur sur quatre reconnait encore jeter des mégots par la fenêtre de sa voiture.

"Sur cette aire d'autoroute, vous avez des végétaux ou des résineux, souligne le commandant Matthieu Jomain, chef du service communication du SDIS de la Gironde. Ils vont en fonction des conditions météorologiques, de sécheresse par exemple comme l'été dernier, se transformer en véritables torchères (au contact d'un mégot allumé), à proximité de véhicules de loisirs et de poids-lourds, qui transportent du fret ou du carburant."

Le commandant Matthieu Jomain est le chef du service communication du SDIS de la Gironde. © Radio France - Raphaël Aubry

Des distributions de cendriers de poche sont prévues les 7, 8, 13, 28, 29 juillet et le 5 août de 10h à 16h sur l'aire d'autoroute de l'Estalot, à Saint-André-de-Cubzac, sur l'Autoroute A10.