L'opposition municipale de Quetigny veut des policiers municipaux mobilisés la nuit

Faut-il des policiers municipaux la nuit à Quetigny ? La proposition du conseiller municipal d'opposition Damien Thieuleux divise la commune de l'agglomération dijonnaise.

C'est une proposition qu'il avait déjà faite. Mais alors que 22 policiers municipaux supplémentaires viennent de prendre leur service à Dijon, le conseiller municipal d'opposition Les Républicains de la ville voisine de Quetigny remet le couvert. "Il nous faut des policiers municipaux la nuit, les gens ont peur", explique Damien Thieuleux en lançant publiquement sa requête au maire de la ville. "Les gens n'osent plus sortir. La délinquance ne s'arrête pas à 17h"", affirme-t-il. "Il peut y avoir des problèmes la nuit effectivement, mais la sécurité est une fonction régalienne de l'Etat, c'est à la gendarmerie d'intervenir", répond le Maire de la ville, Rémi Détang. Qui confie tout de même que "des discussions ont lieu en ce moment pour savoir si les policiers municipaux adaptent leurs horaires aux jours qui s'allongent en été travaillent jusqu'à 21H".

Des habitants divisés

Les habitants eux sont plus divisés, mais dans les rues de Quetigny la thématique de la sécurité ne laisse personne indifférent. "On a peur, on ose pas laisser sortir nos enfants", confie Claudine dans son jardin. "C'est un sentiment d'insécurité plutôt, c'est vrai que je ne suis pas rassuré à 5h du matin en partant travailler à l'hôpital", confie une autre habitante. "Certes tout n'est pas rose, mais on est pas à Fontaine-d'Ouche ou aux Grésilles", fait remarquer Jackie. Un peu plus loin un jeune est carrément surpris qu'on lui demande son avis quant à la proposition du conseiller municipal d'opposition. "Franchement il faut éteindre la télé et arrêter d'avoir peur", sourit-il. Dans tous les cas si beaucoup se prononcent pour davantage de patrouilles, peu ont un avis quant à savoir si c'est à la Police municipale ou à la Gendarmerie de les faire.

Seize caméras surveillent la ville de Quetigny aujourd'hui. © Radio France - Hugo Flotat-Talon

"Mutualiser les caméras avec le Grand Dijon"

Dans sa requête faite au Maire Damien Thieuleux demande aussi un opérateur pour les caméras de la ville. "Aujourd'hui elles ne font qu'enregistrer mais personne surveille. On pourrait imaginer que ce soit mutualisé et fait avec le Grand Dijon". Fin de non recevoir du Maire Rémi Détang. "Les quatorze caméras fixes et les deux mobiles sont un outils de dissuasion et en cas de problème pour une enquête, c'est tout". Et de balayer aussi la dernière proposition, celle d'adhésion au réseau "Voisins vigilants". "C'est déjà le rôle de chacun d'aider et de prévenir la gendarmerie en cas de problème la nuit".