L’or et le Graoully de retour sur les nouveaux maillots du FC Metz

Les nouveaux maillots du FC Metz, pour la saison 2023-2024 en Ligue 1, ont été présentés ce samedi, en fin d’après-midi, à Metz plage, en présence de nombreux supporters venus découvrir les tenues en avant-première. En présence aussi des joueurs et du staff du club, du maire de Metz et des partenaires et sponsors du FC Metz.

Le maillot domicile présente une large dominante de grenat. Le maillot extérieur est quant à lui dans les tons jaunes. Comme toujours, leur conception a été soignée. "On veut toujours des maillots qui soient élégants et qui en même temps, rappellent notre territoire, d’où on vient historiquement et géographiquement et d’où l’on vient en termes de public et de supporters", dit Hélène Schrub, la directrice générale du FC Metz.

Ce samedi, le club a décidé de dévoiler le maillot pour les rencontres à domicile et celui pour les matchs à l’extérieur. Pour découvrir le troisième maillot, le third, il faudra patienter jusqu'à début août et surveiller les réseaux sociaux du FC Metz.

Les écailles du Graoully et les flammes de la sidérurgie

Voilà pourquoi, en vue des retrouvailles avec la Ligue 1, le FC Metz a tenu à faire apparaitre de façon symbollique le Graoully sur son maillot. "On a décidé de ramener le Graoully sur le maillot grenat, de manière allégorique, avec ses écailles qui viennent parer l’ensemble du maillot, que ce soit devant ou derrière. C’est une manière aussi pour nous de faire un clin d’œil et de dire que cet animal, cette créature un peu totem, qui est un animal fort, qui doit symboliser la force, le courage, l’abnégation, qui sont nos valeurs et bien il sera incarné à travers nos joueurs qui porteront quelque part la tunique du Graoully puisqu’ils seront parés d’écailles", précise Hélène Schrub.

L’autre symbole de retour sur le maillot du FC Metz, c’est la couleur jaune pour les rencontres à l’extérieur, "une couleur historique, la couleur pierre de Jaumont, qui est aussi la couleur de la mirabelle, la couleur jaune d’or", dit la directrice générale du club. "L’or était une couleur traditionnelle il y a plusieurs années de nos maillots et on a décidé de la remettre à l’honneur. C’est une couleur qui nous avait notamment porté chance à la fin des années 1990. Donc c’est un moyen aussi pour nous de faire un petit clin d’œil à notre passé dont on est fier, tout en se disant que c’est aussi une couleur qui peut nous porter vers l’avenir", explique Hélène Schrub.

Sur ce maillot extérieur, des flammes viennent orner le bas de la tunique. "Les flammes symbolisent à la fois, la force du Graoully qui crache des flammes pour effrayer ses adversaires et en même temps, ces flammes viennent rappeler notre passé très ancré ici, c’est-à-dire le passé de la sidérurgie qui est un élément très fort de l’identité, à la fois de nos supporters mais aussi du FC Metz", dit Hélène Schrub. Les footballeurs messins joueront donc leur premier match de la saison en jaune, lors du déplacement à Rennes le 13 août prochain.