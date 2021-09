L'orage a fait d'importants dégâts dans le village de Vacquières

L'orage et les pluies diluviennes de ce mardi matin ont fait des dégâts dans le village de Vacquières au nord de Saint Mathieu de Treviers, Vignes inondées et routes abimées.

Un orage stationnaire s'est bloqué au dessus de Vacquières au nord de Saint Mathieu de Treviers ce mardi matin. Il est tombé près de 100 millimètres de pluies en moins de deux heures. Le village viticole de 700 habitants a subi d'importants dégâts.

Les pompiers sont intervenus auprès d'une mère et son fils qui se font surprendre par l'orage dans leur voiture et à la Bergerie du Brestalou pour aider l'éleveur à mettre en sécurité son troupeau de 70 moutons, deux agneaux et une brebis qui mettait bas sont morts noyés.

Un muret emporté par le ruissellement à Vacquières - mairie Vacquières

Le maire de Vacquières Jean Baptiste Panchau a fait un premier état des lieux , des murets ont été emportés et le réseau routier a été endommagé, des morceaux de goudron arrachés, il craint que les réseaux d'évacuation des eaux usées n'ait été touché.

les pluies ont soulevé le goudron - Mairie de Vacquières

Les vignes sont inondées alors que les vendanges n'étaient pas terminées. Un épisode météorologique de plus pour les vignerons après le gel et la grêle qui réduit quasiment à néant la récolte de cette année.

les vignes inondées à Vacquières - Mairie de Vacquières

Le maire va faire une demande de classement de sa commune en état de catastrophe naturelle.