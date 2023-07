L'orchestre des jeunes marnais devant plus de 12.000 spectateurs au concert pique-nique des Flâneries à Reims

Beethoven, Verdi, Williams... Les morceaux s'enchaînent en cette fin de stage pour l'Orchestre symphonique départemental des jeunes marnais. L'ensemble d'une cinquantaine de musiciens âgés de 12 à 22 ans, issus des différents établissements d'enseignement musical de la Marne, peaufine les derniers détails avant la grande représentation de cette session 2023 : le concert pique-nique des Flâneries Musicales à Reims ce samedi 22 juillet.

En première partie de l'orchestre symphonique de la Garde Républicaine, les jeunes marnais ouvriront le bal au Parc de Champagne, devant plus de 12.000 spectateurs. Une première pour ces musiciens amateurs : "Je n'ai jamais joué devant autant de monde, confirme Martin, 18 ans et tromboniste au sein de l'ensemble. C'est sûr que tout le monde aura une pression, mais il ne faut pas tomber là-dedans. Il faut faire les mêmes représentations que d'habitude, c'est un concert comme un autre."

Devant le chef d'orchestre, au premier violon, Gabrielle interprète les solos avec assurance. À 17 ans, ce public fourni est une grande première également pour elle : "Je suis contente parce que ça fait plus de personnes à qui partager la musique et montrer notre bonne humeur. Plus de monde à qui montrer que les jeunes de la Marne ont du talent finalement !"

"L'occasion de faire un Woodstock !" - Yann Molénat

Depuis la création de cette orchestre départemental en 2011, les jeunes musiciens enchaînent traditionnellement les concerts, à chaque fin de ce stage d'une semaine organisé par le Département, au cœur de l'été. Mais cette année 2023 marquera les esprits selon le chef d'orchestre Yann Molénat : "Personne ne se rend compte de ce qui arrive, même pas moi ! D'un point de vue personnel, je n'aurais pas 250 fois dans ma vie l'occasion de faire un Woodstock. Quand on sera devant le public, là on réalisera. Mais lorsque l'on va jouer, on pensera qu'il y a un quatrième mur, on fera abstraction de ce qu'il y a autour et on va essayer de se concentrer sur nous-mêmes. C'est vraiment un cadeau que l'on se fait."

Rendez-vous donc ce samedi soir, sans pression pour l'orchestre des jeunes marnais. Pour un souvenir musical certainement gravé dans les mémoires un long moment.

Le programme complet proposé à partir de 19 heures ce samedi par l'Orchestre symphonique départemental des jeunes marnais :

Beethoven - Coriolan Ouverture

Pink Floyds - High Hopes

Scorpions - Medley

Verdi - Air de Medora

Williams - Jurassic Park Medley

Les solistes Amandine Amirati (soprano) et Lucius Arkmann (guitare) sont les invités d'honneur de cette représentation.