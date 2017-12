Beuvrages, France

C'est Guillaume Gobert, médecin à Beuvrages, près de Valenciennes qui a lancé ce projet d'ordonnance sur smartphone, un système déjà utilisé en Espagne, en Italie ou en Allemagne.

Le médecin peut enregistrer son ordonnance sur l'application Ordoclic et le patient peut ensuite la télécharger après la consultation et la présenter au pharmacien.

Une application écologique donc puisqu'elle permettrait d'éviter les 15 000 feuilles d'ordonnance par médecin par an, de faire gagner du temps aux médecins qui ne seront plus obligés de faire des copies d'ordonnance régulièrement perdues par les patients. Patients qui pourront regarder à tout moment leur ordonnance en cas de doute sur la posologie par exemple.

Ordonnances infalsifiables

Ordoclic permet aussi de sécuriser les ordonnances qui sont seulement visibles par le médecin, le patient et le pharmacien. Des ordonnances électroniques infalsifiables et qui empêchent aussi certains assurés mal intentionnés de copier l'ordonnance et de se faire délivrer des médicaments dans plusieurs pharmacies.

L'application est testée en ce moment par 15 professionnels de santé du Valenciennois, les patients seront ensuite intégrés à l'expérimentation en janvier avant un test plus large sur la région des Hauts de France.