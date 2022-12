L'ordre des médecins de la Mayenne rassure les patients de Oisseau après le départ de leur docteur

Beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Le Dr Johann Marchand, installé à Oisseau dans le Nord-Mayenne depuis 10 ans, a décidé de cesser son activité pour des raisons professionnelles. Il en a informé ses patients en novembre dernier et a définitivement fermé son cabinet le 12 décembre 2022. Pour que certains de ses patients puissent récupérer leur dossier médical, qui comptent trouver un médecin hors de la zone du Pôle Santé de Mayenne, il leur propose de venir avec une clé USB pour le format numérique ou de donner un chèque de 6 euros ainsi que leur carte d'identité pour l'envoi de leur version papier.

ⓘ Publicité

Mais Audace 53, l'association d'usagers pour la défense de l'hôpital, a publié un tweet ces derniers jours se demandant pourquoi une telle somme était demandée, elle se pose la question de la légalité de cette demande. L'association ne s'est visiblement pas assez renseignée et de fil en aiguille, la plupart des patients de la commune ont paniqué. Beaucoup sont donc venus au cabinet ce mardi pour se renseigner, un peu perdus.

Le Docteur Marchand a détaillé sur la porte de son cabinet les raisons de l'arrêt de son activité. © Radio France - Alexandre Frémont

Une procédure normale, sans polémique

"Normalement, ça doit suivre", se rassure Georges, un des patients du docteur Marchand, "si j'ai bien compris". Il est devant la porte du cabinet, à lire les feuilles collées dessus. Sur ces documents, il est expliqué que les patients appartenant au Pôle Santé de Mayenne, qui comprend une bonne partie du nord du département, n'ont pas besoin de faire de démarche pour leur dossier médical puisqu'il va les suivre en ligne. "Je ne sais pas comment procéder, faut ramener une clé USB ?" demande une autre patiente devant le cabinet, "non pas forcément, il y a une fausse information", lui répond Georges.

En revanche, ceux qui cherchent un nouveau praticien et qui pourraient se retrouver à Ernée ou à Gorron par exemple, doivent venir au cabinet pendant les heures d'ouverture du secrétariat munis d'une clé USB pour récupérer leur dossier médical en PDF ou avec un chèque de six euros pour récupérer la version papier. "Quand il s'agit d'un dossier papier, le médecin est obligé de l'envoyer par la Poste et en recommandé, du fait de son importance", explique le Dr Philippe Delhay, président par intérim de l'Ordre des médecins de la Mayenne, "c'est donc une procédure classique, ça se fait pour tous les cabinets médicaux, notamment pour les médecins qui partent à la retraite". C'est donc ce qui explique les frais de photocopies, de courrier recommandé et d'envoi.

Au cabinet, il ne reste plus que la secrétaire, qui s'occupe des transferts sur les clés USB des patients. Elle abat un travail monumental et ramène le boulot à la maison après son créneau 9h-17h, finissant des fois à minuit. "C'est un travail qui est énorme", complète Philippe Delhay, "je ne sais pas combien de temps le secrétariat va rester ouvert mais disons que c'est une charge supplémentaire pour la secrétaire, déjà pour mettre sur clé USB ou sur document papier et ensuite pour le redonner aux patients". Il ajoute : "je trouve en revanche que c'est un peu dommage qu'on entende beaucoup parler de cette cessation d'activité qui est décidée pour des motifs personnels et d'évolution professionnelle de ce médecin", regrette-t-il.

Pas de panique

Pas de panique donc pour les patients, tout sera bien transmis ou récupéré. "Ça a mis les gens en erreur, les dossiers vont être transmis pour ceux du Pôle Santé de Mayenne et ceux qui seraient hors cadre font la demande", résume Georges, qui n'est pas étonné par la procédure.