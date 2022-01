L'ordre des médecins de Vaucluse redoute une désert médical avec le plan Faubourg d'Avignon

L'ordre des médecins de Vaucluse demande à la maire d'Avignon d'être attentive à la santé des avignonnais avec le Plan Faubourg. Des docteurs ont écrit à l'ordre des médecins pour évoquer les difficultés de circulation depuis que les boulevard Monod et Sixte Isnard ont été mis en sens unique. De gros embouteillages se forment chaque jour. Les médecins pointent l'impossibilité de se déplacer au domicile de leurs patients. Ils estiment que certains malades ne pourront plus venir aux cabinets des médecins. L'ordre des médecins met en garde contre la possible création d'un désert médical avec l'application de ce plan faubourg qui doit empêcher la circulation de transit dans les quartiers entre l'avenue Pierre Semard et l'avenue Eisenhower à Avignon..

Risque de désert médical

L'ordre des médecins va écrire à la maire pour l'alerter. Le docteur Bernard Arbomont redoute l'apparition d'un nouveau désert médical : "on a déjà ce désert médical dans l'intramuros d'Avignon avec des difficultés pour se déplacer. Les patients trouvent de moins en moins de médecins traitants. Si le Samu et les pompiers ne peuvent pas se déplacer dans un temps raisonnables, c'est un risque vital immédiat".

Pour les pompiers de Vaucluse, pas de commentaires sur ce risque. les pompiers rappellent que les véhicules d'urgences sont prioritaires sur les voies de bus ou de tramway et que les automobilistes doivent céder le passage leurs qu'ils voient les gyrophares.

De son côté la conseillère municipale d'opposition et chef de file du groupe RN à Avignon demande un moratoire sur le plan faubourg au préfet de Vaucluse. Anne-Sophie Rigault souhaite ce moratoire, écrit-elle "le temps que le maire d’Avignon commande une véritable étude de circulation (la dernière remonte aux années 2000) et organise simultanément une concertation publique à laquelle tous les acteurs de la Ville seront associés".