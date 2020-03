Coronavirus : Limoges Métropole réduit la collecte des déchets

La collecte des ordures ménagères sera assurée mais moins fréquente afin de préserver les effectifs en cas de contamination et assurer le service sur la durée.

Épidémie de Covid-19 oblige, Limoges Métropole et son prestataire de collecte, Veolia, réduisent la collecte des déchets dans un souci de garantir la santé et la sécurité des agents. La collecte sera donc réduite et organisée par zone.

La collecte des déchets recyclables suspendue

La collecte des déchets recyclables dans les bacs bleus est suspendue sur l'ensemble du territoire limougeaud. Les usagers disposant d’un bac bleu sont invités à stocker à leur domicile leurs emballages recyclables le plus longtemps possible. Tous les déchets, qu’ils soient recyclables ou non, doivent être mis dans des sacs fermés pour éviter tout risque de contamination.

Pendant cette période de confinement, Veolia est autorisée à collecter les bacs verts et les bacs bleus sur les mêmes tournées. Ces déchets seront vidés à la Centrale Énergie Déchets en raison de la fermeture des centres de tri et des déchetteries.

Retrouvez le nouveau planning de collectes pour les 20 communes de Limoges Métropole en cliquant ici et retrouvez tous les détails des modifications sur le site de Limoges Métropole.