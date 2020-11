L'Orléanais Jean-Paul Morat est décédé : salut, l'artiste !

Il était une figure bien connue à Orléans : Jean-Paul Morat est décédé ce matin, à l'âge de 81 ans, à la maison de retraite "Le Korian" à Olivet. Point final d'une vie bien remplie, aux multiples expériences, mais toujours placée sous le signe de l'humour.

La passion du cabaret

"Je suis né à Paris en 1939 d'un père juif et d'une mère convertie au judaïsme, et c'est pourtant à Vichy, en 1940, que je fis mes premiers pas d'enfant !" racontait volontiers Jean-Paul Morat. Une anecdote ironique, comme pour résumer un destin.

Après un exil au Brésil pendant la seconde guerre mondiale, puis un retour à Paris, le bac et un service militaire en compagnie d'un certain Pierre Desproges, Jean-Paul Morat enchaîne les petits boulots tout en s'adonnant à sa véritable passion : le cabaret ! Il entame une carrière de chansonnier au "Caveau de la République", à "L'abbé Constantin", et "Chez Plumeau" aux côtés d'humoristes comme Daniel Mussy et Jean Rigaux, et participe à de nombreuses tournées estivales.

Il révèle l'affaire des emplois fictifs du RPR !

Hasard de l'existence, il est à l'origine de la révélation de l'un des plus gros scandales politiques de la Vème République : l'affaire des emplois fictifs du RPR. Nous sommes en 1995 : dans une lettre au juge Halphen, Jean-Paul Morat dénonce le système mis en place dans "Les Charpentiers de Paris", une entreprise de BTP où il travaillait comme comptable et dont il venait d'être mis à la porte. Une secrétaire-fantôme y était rémunérée, alors qu'elle était en réalité au service du parti chiraquien. En tirant le fil, la justice aboutira aux condamnations d'Alain Juppé en 2004 et de Jacques Chirac en 2011.

Ecrivain, blogueur, chroniqueur...

Entretemps, Jean-Paul Morat s'est reconverti comme restaurateur, tenant "un petit resto" comme il disait, d'abord à Ste Geneviève-des-Bois puis à Mézières-lez-Cléry, "La Halte Forestière", qu'il a dirigé de 1998 à 2002.

Il profite alors sa retraite à Orléans pour vivre de nouvelles aventures : l'écriture de livres humoristiques ("L'andropause de monsieur est avancé...", "La Française des gueux"), l'animation d'un blog au ton caustique ("Les cahiers d'un chat de gouttière", titre en clin d'œil au chansonnier Daniel Roman, qu'il admirait), la participation à des émissions radiophoniques (notamment "Le Grand Bûcher", de 2007 à 2013 sur France Bleu Orléans).

Jean-Paul Morat avait écrit plusieurs livres humoristiques © Radio France - François Guéroult

France Bleu Orléans adresse toutes ses condoléances à la famille de Jean-Paul Morat.