L'orléanais Yama Enayat Zadah est (enfin !) rentré d'Afghanistan

Yama Enayat Zadah a enfin été évacué d'Afghanistan. Parti en vacances à Kaboul fin juillet pour rendre visite à sa famille, ce franco-afghan est rentré chez lui à Orléans mercredi, et a pu ramener sa famille et ses trois nièces. Avec la prise de pouvoir des talibans, il pensait ne jamais y arriver.

Les opérations d'évacuation se poursuivent en Afghanistan. La France a prévu d'achever ses opérations ce vendredi 27 août. Des milliers d'afghans cherchent toujours à fuir le pays tombé aux mains des talibans. L'orléanais Yama Enayat Zadah fait partie de ces français qui ont pu être évacués. Ce franco-afghan était parti en vacances à Kaboul fin juillet pour rendre visite à sa famille. Avec l'arrivée au pouvoir des talibans, il s'est retrouvé bloqué dans la capitale afghane avec sa femme et ses quatre enfants. Après un long parcours du combattant, il a finalement réussi à rentrer en France le 25 août. Désormais de retour à Orléans, il raconte à France Bleu Orléans l'enfer qu'il a vécu.

Ce franco-afghan pensait ne jamais réussir à rentrer

Il lui aura fallu dix tentatives avant d'être rapatrié. Yama Enayat Zadah a cru qu'il n'y arriverait jamais. L'accès à l'aéroport était impossible à cause de la foule. "Il n'y a même pas un centimètre carré d'espace, c'est très serré. Pour les enfants, c'est trop dangereux, ils n'arrivent pas à respirer, on manque d'oxygène. En plus, les talibans fouettent les gens et tirent en l'air. La situation à l'aéroport est chaotique", assure ce franco-afghan.

Finalement, un bus affrété par l'ambassade de France l'amène directement à l'aéroport. Il prend un premier vol pour Dubaï, puis un second pour la France. Le voyage aura duré trois jours. C'est un véritable soulagement pour lui d'être rentré en France. "J'ai eu peur, le stress commençait à monter. Mais maintenant on est rentrés, on se sent de retour à la vie normale", confie Yama Enayat Zadah.

Il ramène ses nièces en France pour leur offrir un avenir

Au passage, Yama Enayat Zadah a réussi à ramener avec lui ses trois nièces afghanes. Il refusait de les laisser sur place avec les talibans. "Ce sont des filles, là-bas, elles n'avaient pas d'avenir. Les talibans ont dit qu'après l'âge 13 ans, les filles ne pourraient plus à l'école. On ne sait pas si elles auraient pu aller à l'université", explique-t-il.

Son frère, en revanche, est toujours bloqué à Kaboul. Yama Enayat Zadah s'inquiète beaucoup pour lui car il collaborait avec le gouvernement. Il cherche à le faire rapatrier par tous les moyens. "Je suis en contact avec la cellule de crise pour savoir si mon frère peut être évacué. Il est en danger", s'inquiète-t-il. Sa mère et le reste de sa famille se trouvent également à Kaboul.

"Lorsque les talibans sont arrivés, la vie a changé"

Depuis l'arrivée au pouvoir des talibans, Yama Enayat Zadah ne reconnaît plus son pays. "Lorsque les talibans sont arrivés, la vie a changé. Soudainement, tout s'est arrêté. Je n'ai jamais vécu cela et pourtant, j'ai connu la guerre, raconte ce franco-afghan. Les magasins et les banques ont fermé, dans la rue, il n'y a plus personne. La télévision et les téléphones, c'est fini." Une situation qui l'attriste profondément. Yama Enayat Zadah est dans l'incertitude la plus totale quant à l'avenir de son pays natale.

Plus de 2.500 Afghans ont pu rejoindre la France depuis le début des opérations d'évacuation, lors de la prise de pouvoir des talibans le 15 août.