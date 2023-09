L'ossuaire de Douaumont au Patrimoine mondial de l'Unesco, "cela perpétue la mémoire des soldats"

Enfin. Douze ans après la première demande, l'Unesco a inscrit au patrimoine mondial 139 sites funéraires de la Grande Guerre, ce mercredi 20 septembre. Vingt-six d'entre eux se trouvent en Lorraine , notamment la nécropole et l'ossuaire de Douaumont, en Meuse. Une nouvelle qui suscite une "forte émotion" chez Olivier Gérard, le directeur du site.

"Ce dossier a fait les montagnes russes, explique Olivier Gérard. Cela nous ravit tous". Pour le responsable, cette inscription s'inscrit dans le travail de mémoire, qu'il faut continuer à perpétuer : "l'Unesco a reconnu en ces sites funéraire un patrimoine mondial qui ne doit pas disparaître avec les années ou l'oubli. L'oubli serait une deuxième mort pour tous ces combattants."

L'ossuaire renferme les ossements de 130.000 soldats inconnus, français et allemands. Près de 300.000 personnes viennent le visiter chaque année. "On travaille pour les 30, 40 ou 50 ans. Et c'est aussi grâce à cette reconnaissance que nous allons pouvoir garder des visiteurs sur ces sites funéraires pendant ces décennies qui arrivent", conclut Olivier Gérard.