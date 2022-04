L'ours Néré blessé à la patte, une association diffuse une vidéo pour alerter

L'association Pays de l'Ours-Adet relaie une vidéo de l'ours Néré. Sur les images, l'animal boîte, sans doute blessé à la patte arrière gauche. Il a été filmé dans le secteur du Val d'Aran. L'ours évolue se déplace régulièrement dans les Pyrénées entre le Béarn et l'Est du massif.

Un ours des Pyrénées a l'air d'être blessé au niveau d'une patte. C'est l'association Pays de l'ours-Adet qui alerte sur l'état de santé de l'animal. Dans cette publication figure même une vidéo, des images sur lesquelles on aperçoit clairement l'ours qui boîte, blessé à la patte arrière gauche. Il s'agirait a priori d'un ours mâle qui s'appelle Néré, et qui fait souvent des allers-retours entre le Béarn et l'Est des Pyrénées. Les images ont été tournées lors d'un déplacement de l'ours au Val d'Aran, à la frontière espagnole.

Quel dispositif pour aider les ours en difficulté ?

L'association pro-ours écrit dans son communiqué : "Les Administrations, espagnoles comme françaises, semblent bien démunies devant la situation, faute d’avoir finalisé un vrai protocole « ours en difficulté », que nos associations réclament pourtant depuis des années et sur lequel nous avons travaillé avec l’Etat en 2017."

La publication fait référence à un autre ours qui avait été blessé. "Déjà en 2021, l’ours Goiat avait été observé boitant au printemps, peut-on lire dans le communiqué. La blessure semblait moins handicapante et une détection ultérieure à bonne distance laisse espérer qu’il s’en est remis, mais il n’a cependant pas été redétecté depuis juillet 2021." Par ailleurs, l'association alerte sur le fait que l'augmentation de la population rend le risque d'apparition d'ours en difficulté de plus en plus probable au fils des ans et qu'il faudra des outils pour faire face au problème.