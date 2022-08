L'ouverture de la chasse repoussée dans les Alpes-Maritimes ?

Faut-il repousser l'ouverture de la chasse dans les Alpes-Maritimes, prévue normalement le 11 septembre ? La question se pose tant la sécheresse et la canicule ont fait les dégâts sur la faune. La réflexion est en cours.

Il n'y a pas que la flore qui a subi la canicule et la sécheresse cet été : les animaux aussi en souffrent. Les associations de préservation et même les chasseurs le constatent. Des cerfs, des chevreuils notamment assoiffés, affamés, une période de reproduction compliquée pour le grand gibier et des animaux parfois très affaiblis. Partant de ce constat, une question se pose : faut-il retarder l'ouverture de la chasse ?

"Je serais tout à fait prêt à repousser l'ouverture ou réduire la période de chasse."

Le président de la fédération de chasse des Alpes-Maritimes Jean-Pierre Caujolle n'est pas du tout fermé à cette hypothèse. En revanche, faire une année blanche en ne chassant pas le grand gibier serait inenvisageable selon lui : "ce sont des animaux qui font des dégâts aux forêts et dans les prairies. S'ils font des dégâts nous en sommes responsables et si je ne fais pas les minimas décidés par la préfecture, je suis responsable de ces dégâts". C'est donc maintenant à la Préfecture des Alpes-Maritimes de trancher, sachant qu'elle peut repousser cette ouverture de quinze jours, plusieurs fois si nécessaire.