L'ouverture de la nouvelle piscine de l'agglo de Périgueux repoussée de six mois

La nouvelle piscine de Niversac devait ouvrir ces jours-ci, mais on va encore devoir attendre six mois de plus. Les premiers ploufs étaient prévus de longue date pour octobre de cette année, en face de la gare de Niversac, dans le bâtiment barré de gris et d'orange. La raison ? Les économies d'énergie, et la fameuse "sobriété énergétique" voulue par le gouvernement, assure le président de l'agglo Jacques Auzou.

En théorie, le bassin flambant neuf pourrait presque déjà ouvrir. Il reste juste à faire les pelouse et les tests chimiques. Mais le président du Grand Périgueux assume. Il va laisser dormir sa nouvelle piscine jusqu'en avril. "Le gouvernement demande de la sobriété énergétique, on va annoncer un plan pour économiser l'énergie et ça en fait partie", explique Jacques Auzou. L'ouverture repoussée de six mois, c'est "300 000 euros d'économie" selon lui. Surtout que le chauffage de la piscine est au gaz, et que son prix a flambé ces derniers mois.

Le prix global est monté à plus de 8 millions

Mais si l'agglo se permet de laisser dormir sa piscine flambant neuve pendant six mois, c'est aussi parce que la piscine de Niversac a vocation à palier la fermeture de l'Aquacap. La piscine de Champcevinel doit fermer pour 18 mois de travaux, pour réparer toutes les fissures qui font perdre "15 000 litres d'eau par jour", explique Jacques Auzou. Le chantier a du retard. Les travaux ne vont pas commencer avant la rentrée de septembre 2023.

En attendant l'Aquacap reste ouvert, et donc, pas besoin d'avoir les deux piscines ouvertes en même temps. Niversac doit quand même ouvrir pour les vacances de printemps prochain, et surtout pour l'été. Quand au prix final du chantier, qu'on craignait de voir flamber à cause du prix des matières premières, le Grand Périgueux assure qu'il s'élèvera à 8,1 millions d'euros études comprises, contre 7,5 millions d'euros prévus au départ.