L'ouverture du domaine nordique de la station de Bessans reportée

Bessans, France

Il faudra patienter deux semaines de plus avant de profiter des pistes du domaine nordique de Bessans, en Savoie. Alors qu'elles devaient ouvrir vendredi prochain, le 26 octobre, elles ne seront finalement pas accessibles avant le 9 novembre.

Cette ouverture est reportée à cause de la pluie, annoncée la semaine prochaine, et de la douceur qui va perturber la préparation des pistes. La station utilise la technique du snowfarming, qui permet de stocker la neige de la saison dernière en la recouvrant de sciure de bois, ce qui permet de la protéger de l'air ambiant et du soleil. L'opération de retrait de la sciure, d'enneigement des pistes et du damage devait se dérouler à partir de lundi prochain. Tout cela est donc reporté à dans deux semaines.