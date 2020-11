L'ouverture du marché aux truffes de Carpentras repoussée en décembre

Les amateurs de truffes vont devoir patienter. L'ouverture du célèbre marché aux truffes de Carpentras n'aura pas lieu fin novembre. Elle a été repoussée au 4 décembre à cause de la crise sanitaire.

C'est un rendez-vous gastronomique et culturel toujours très attendu au pied du Ventoux. Le traditionnel marché aux truffes de Carpentras marque habituellement le véritable coup d'envoi de la saison à l'approche des fêtes de fin d'année. Mais cette année, le confinement et la pandémie de coronavirus sont passés par là. Du coup, l'ouverture du marché initialement prévue le 20 novembre à été décalée au 4 décembre. Une déception pour les nombreux habitués (amateurs et professionnels) de ce rendez-vous incontournabledans la capitale du Comtat, déjà pénalisée par l'annulation de la dernière foire de la Saint-Siffrein fin novembre.