VIDÉO - L'AS Saint-Étienne pousse la chansonnette pour le monde de demain

On ne pourra pas dire que l'AS Saint-Étienne n'a pas le courage de sortir de son champ d'activités. On connaissait l'engagement sans faille du club stéphanois pour de nombreuses causes par l'intermédiaire de son association Cœur Vert, c'est désormais par une chanson que le peuple vert exprime ses valeurs. Un titre de cinq minutes publié ce lundi après-midi, intitulé "La chanson d'après", écrit par Jean-François Bernardini et le groupe I Muvrini et chanté par Roland Romeyer, le président du directoire de l'ASSE, le capitaine des Verts Loïc Perrin, l’entraîneur adjoint Julien Sablé, l'ancien patron de l'épopée 1976 Jean-Michel Larqué, l'enfant du pays et champion du monde Aimé Jacquet mais aussi le chef stéphanois multi-étoilé Pierre Gagnaire.

Une collaboration en français et en corse qui n'est pas une première puisque I Muvrini s'est déjà engagé auprès de l'ASSE, notamment dans un concert contre la violence au Zénith, en mai 2018. Ici il s'agit de "rendre hommage à tous ceux qui se sont mobilisés pendant la pandémie et pour permettre à chacun d'avoir une réflexion sur notre vie d'après". Un message fort et dans l'actualité qui parlera à chacun même si certaines réactions ont été très amusées de la part des supporters des Verts et de leurs adversaires.