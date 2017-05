L'UE finance le wifi gratuit dans les lieux publics

Réduire la fracture numérique et permettre à chacun d'accéder gratuitement à internet. C'est l'objectif de l'Union européenne, qui va allouer 120 millions d'euros à la mise en place du wifi gratuit dans les lieux publics comme les bibliothèques, les hôpitaux, les parcs ou les squares.

"Peu importe le lieu de résidence ou le niveau de salaire: la connectivité doit profiter à tous", avait souligné le président de la Commission européenne dans son discours sur l'état de l'Union en septembre 2016. Jean-Claude Juncker proposait alors d’"équiper chaque village et chaque ville d’Europe d’un accès internet sans fil gratuit autour des principaux centres de la vie publique d’ici à 2020". Les choses progressent: un accord vient d'être conclu entre les 3 institutions Commission, Conseil et Parlement européen, qui va permettre d'allouer 120 millions d'euros au développement du wifi gratuit.

A terme tous les lieux publics, y compris extérieurs, devraient être équipés

Aussi bien les bibliothèques, les musées et les hôpitaux que les parcs ou les places publiques seront équipés; 6000 à 8000 municipalités sont concernées par ce projet pilote appelé Wifi4eu. L'usager-citoyen ne payera rien, qu'il soit résident ou touriste de passage. Les mairies, les centres culturels ou de santé pourront accéder aux points de connexion, mais devront payer l’abonnement à Internet et la maintenance du matériel. Bruxelles ne financera que les frais d’installation des points d’accès à haut débit.

Il ne s'agit que d'une première étape qui permettra entre 40 et 50 millions de connexion par jour

Une fois le système mis en place, les municipalités et collectivités pourront demander un financement européen pour équiper les zones qui ne le seront pas d'une offre gratuite, de qualité et sécurisée, garantie pendant 3 ans, dans les différentes langues, et ce grâce à une procédure "simple et non bureaucratique" précise l'accord: les premières demandes arrivées seront les premières servies, en échange d'un coupon de financement. La Commission veillera tout de même à respecter un équilibre géographique entre Etats membres. Ajoutez- y la fin, dans 15 jours, des frais d'itinérance pour accéder au net sur nos smartphones à l'étranger et dès 2018 aux abonnements en ligne. Autant de mesures concrètes et utiles pour réduire le fossé numérique entre Européens.

