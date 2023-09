L'UFC Que Choisir alerte sur le manque de places pour la garde de jeunes enfants dans le Calvados

Dans le Calvados, "73,4 % des enfants de moins de 3 ans sont couverts par un mode de garde formel (assistants maternels, crèches, ou encore salariés à domicile), ce qui classe le département à la 13e place en France métropolitaine. Cela signifie que 3 jeunes enfants sur 10 n’auraient pas pu être accueillis par un mode formel si leurs parents l’avaient souhaité", est-il écrit dans un communiqué, publié par l'UFC Que Choisir du Calvados ce mardi 26 septembre. L'association a réalisé une étude nationale , en janvier 2023, sur une période allant de 2016 à 2020.

Gérard Daniel, président de l'UFC Que Choisir de Caen, pointe du doigt le fait que les parents peuvent difficilement choisir le mode de garde de leurs enfants. "Ils n'ont pas le choix, simplement parce qu'il y a un manque de places. Les assistants maternels constituent le mode d’accueil majoritaire, avec 53,9 % de places pour 100 enfants, alors que les crèches ont 14,8 % de places pour 100 enfants (contre 20,8 pour les crèches au niveau national)", explique-t-il.

Une situation qui risque de se dégrader

Selon Gérard Daniel, cette situation, déjà tendue, risque de se dégrader. "Les agréments d’assistants maternels sont en baisse : moins 937 entre 2016 et 2020 dans le Calvados. Et au niveau national, on estime que 44 % des assistants maternels partiront à la retraite à l'horizon 2030. On va au-devant d'un gros souci, il est urgent de faire quelque chose", poursuit le président de l'UFC Que Choisir de Caen.

L'association réclame notamment la mise en place d'un pilotage des besoins, sur la base de projections démographiques (naissances et départs en retraite des professionnels), "l'instauration d'un pilotage par l’État de l’ouverture de crèches publiques et maisons d’assistants maternels dans les zones les plus déficitaires", la simplification des aides aux ménages, mais aussi la mise en place systématique de "guichets uniques pour trouver un mode de garde".