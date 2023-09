L’UFC-Que Choisir alerte sur le manque de places pour la garde des jeunes enfants dans l'Hérault

Dans l'Hérault, on recense 37.500 enfants de 0 à 3 ans, soit 3,2% de la population selon l'UFC-Que Choisir de Montpellier qui se base sur des statistiques de 2021. Et seulement la moitié de ces enfants dispose d'une place en crèche ou chez une assistante maternelle, ce qui situe le département au 82e rang des départements de France métropolitaine en terme de capacité d'accueil.

Même si le mode de garde familiale reste privilégié- 56% des cas -très souvent, ce n'est pas un choix des parents analyse Marina Secall, la présidente l'UFC-Que Choisir de Montpellier : "Ils sont contraints de garder l'enfant à la maison parce qu'ils ne trouvent pas de place en crèche, qui est le mode le moins onéreux si on regarde le reste à charge pour les familles". Et au final, ce sont les femmes dans les couples les plus précaires qui se voient obligées de renoncer à un travail par exemple pour garder l'enfant à la maison.

Difficulté à recruter dans l'Hérault

Le manque de places et de moyens est flagrant. Dans les crèches (22,5 places pour 100 enfants), 170 postes sont vacants depuis plus de trois mois et ne trouvent pas preneur. Chez les assistantes maternelles (25,3 places pour 100 enfants), les agréments sont en chute libre : 588 de moins de 2016 à 2020. Preuve que la profession n'attire plus, notamment en raison du faible taux de rémunération.

Promesses de campagne non tenues

L'UFC-Que Choisir demande plus de moyens pour la garde des jeunes enfants. Et même un droit opposable "qui soit abordable, pour tous", c'est à dire l'obligation pour l'Etat de proposer une place pour chaque enfant qui en aurait besoin. Aujourd'hui, on est très loin du compte malgré les déclarations successives des politiques en campagne regrette Marina Secall. "Ca a commencé avec Mr Sarkozy sur le droit opposable. Ensuite, nous avons eu Mr Hollande sur un service public de la petite enfance. Mr Macron nous l'a également proposé à sa réélection mais toujours rien..."

C'est d'autant plus inacceptable que ce devrait être une priorité insiste Marina Secall, "c'est assez incompréhensible de ne pas voir évoluer cette politique absolument indispensable pour le devenir de notre société. Ce sont vraiment les enfants qui vont faire la société de demain, il faut donc mettre les financements nécessaires pour assurer cet avenir".