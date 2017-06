L'UFC-Que choisir des Pyrénées-Orientales réduit vos factures de gaz et d'électricité

Et si un abonnement commun permettait de réduire les factures de gaz et d'électricité ? Plus de 600 foyers des Pyrénées-Orientales ont déjà bénéficié du dispositif de l'UFC-Que choisir. Cette année, l'association de consommateurs veut de nouveaux abonnés dans le département.

Tout le monde rêve de voir ses factures diminuer. L'UFC-Que choisir pense avoir trouvé la solution. L'association de consommateurs lance son opération annuelle d'abonnement en commun dans les Pyrénées-Orientales. L'année dernière, le dispositif a permis des réductions de 23% sur les factures d'électricité, de 17% sur les factures de gaz, pour 627 foyers du département inscrits.

"Nous voulions répondre à un réel besoin", explique Philippe Proia, l'un des représentants de l'UFC-Que choisir dans le département. "Les gens n'osent pas changer de fournisseur. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière. Or, le consommateur change de fournisseur dès qu'il le souhaite."

Des enchères inversées

Le principe est simple. Vous vous inscrivez gratuitement sur le site www.choisirensemble.fr jusqu'au 25 septembre. Vous indiquez vos coordonnées et votre consommation annuelle d'électricité et/ou de gaz. Ensuite, l'UFC-Que choisir lance les enchères auprès des fournisseurs concurrents. "Des enchères inversées, puisque c'est le prix le plus bas qui gagne." À partir du 16 octobre, le fournisseur lauréat fait des propositions personnalisées pour chaque personne inscrite, après avoir étudié sa consommation.

Le consommateur reste libre de souscrire ou non

Pas de panique, l'inscription n'est pas un engagement. Si la proposition du fournisseur lauréat ne vous convient pas, vous pouvez la refuser. Si vous l'acceptez, vous devrez payer 10 euros de frais d'organisation, 14 euros si vous souscrivez à deux offres (électricité et gaz). "Plus on est d'inscrits, plus l'UFC-Que choisir peut faire pression pour réduire les prix proposés par les fournisseurs candidats", rappelle Philippe Proia.

La nouveauté cette année : le fournisseur lauréat s'engage à ne pas augmenter son tarif pendant deux ans. Intéressant, quand on sait que le tarif réglementé des fournisseurs historiques (EDF et ENGIE) évolue régulièrement. Pour l'électricité, ce tarif pourrait augmenter d'environ 1,7% dès le 1er août.