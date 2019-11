L'UFC Que choisir du Nord dénonce des abus des sociétés de pompes funèbres

Nord, France

Des enquêteurs de l'UFC Que Choisir Nord se sont rendus dans 13 agences de pompes funèbres, dans la métropole lilloise et dans le Douaisis. A chaque fois, ils ont demandé un devis pour une prestation de base (qui comprend un cercueil de type parisien, des soins de conservation, un séjour en chambre funéraire, une cérémonie civile au cimetière, la mise en bière et le transport avant et après). Le prix moyen s'établit à 3662 euros mais il recouvre de très gros écarts, avec le prix le plus bas à 2522 euros et le plus élevé à 5646 euros. Idem pour les crémations, le prix moyen dans le Nord est de 3497 euros mais avec là encore de très gros écarts de prix, allant de 2166 à 5042 euros.

Robert Bréhon est le présdient de l'UFC que Choisir dans le Nord © Radio France - Odile Senellart

« Comment expliquer de telles différences de tarifs alors que l'on demande exactement la même chose ? », s'interroge Robert Bréhon, le président de l'association de consommateurs dans le Nord. Oui, selon lui, il y a bien des abus de la part de certains professionnels qui profitent de la vulnérabilité des clients pour les forcer à acheter des prestation supplémentaires. L'association s'étonne aussi que dans de très nombreux cas, les devis ne sont pas conformes à ce qu'impose la loi. Cette dernière prévoit que le devis de base soit présenté bien séparément des options qu'il est ensuite possible d'ajouter.

« On compare des choses qui ne sont pas comparables »

Le groupe OGF, qui possède notamment les Pompes Funèbres de France et Dignité Funéraire réfute les accusations de l'UFC-Que Choisir. « Le problème, c'est qu'on compare des choses qui ne sont pas comparables », explique Eric Cabanne, le directeur délégué Nord-Est du groupe: « Je prends l'exemple du cercueil "de base": Vous avez des enseignes qui fabriquent elles-mêmes leurs cercueils dans leur arrière boutique, il y a ceux qui achètent dans des usines à l'étranger, ou des groupes comme OGF qui les fabriquent en usine mais en France avec des produits éco-certifiés. Vous pouvez donc déjà avoir une variation de prix, même sur un cercueil de base."

L'UFC Que Choisir demande aux pouvoirs publics d'améliorer le devis-type pour que l'on puisse mieux comparer les offres © Maxppp - FRANCOIS DESTOC

Selon Eric Cabanne toujours, les acheteurs ont aujourd'hui parfaitement accès aux prix des différents acteurs. La plupart des groupes affichent les prix des prestations sur internet, il existe également des comparateurs en ligne. Selon lui, les clients n'hésitent plus aujourd'hui à aller voir plusieurs agences pour comparer les prix.

L'UFC Que Choisir a en tous cas mis en demeure 10 sociétés de pompes funèbres de se mettre en conformité avec la réglementation actuelle. Elle demande également aux pouvoirs publics d'améliorer le devis-type qui permettrait de mieux comparer les offres.

