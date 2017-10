L' UFC Que Choisir lance un "S . EAU . S"

L 'UFC Que Choisir lance une pétition auprès des consommateurs pour une meilleure gestion de nos ressources en eau. Selon l'association de défense des consommateurs, la situation se dégrade, les politiques publiques ne suivent pas.

L' UFC Que Choisir dresse un constat alarmant : l'eau est plus rare et plus polluée

Plus rare ... cet été 84 des 96 départements français ont dû prendre des mesures de restrictions d'eau en raison de la sécheresse ( ça a été le cas dans l’Hérault surtout pour l' ouest de l'Hérault )

Plus polluée , on trouve des traces de pesticides dans un cours d'eau sur deux , la proportion des nappes phréatiques où l'on trouve des taux de nitrate de plus de 40mg/l a augmenté de moitié entre la fin des années 9O et aujourd'hui, en France . Ça ne se retrouve pas trop pour l'heure dans la qualité de l'eau au robinet, dans l' Hérault ,93% des consommateurs ont accès à une eau de bonne qualité , elle ne l'est pas dans 38 communes, des communes rurales, sur 343 que compte le département de l' Hérault .

Pour l' UFC Que Choisir , les principaux responsables de cette situation sont les agriculteurs, en tout cas ceux qui font de l'agriculture intensive . Selon l' Association , l'agriculture intensive accapare 80% de la consommation nette estivale d'eau .L'Association s'appuie sur un rapport du ministère de l'agriculture pour dénoncer l'utilisation des pesticides qui a augmenté de 12% entre 2012 et 2014 .

L' Ufc Que Choisir lance une pétition (http://ufcqc.link/eau2017) . Pour Claude Gaubert de l'Ufc Que Choisir Montpellier: " il n ' y a pas de raisons que ce soit les consommateurs qui payent le plus gros de la note , à savoir 90% de la redevance pollution",( cette redevance est prélevée sur votre facture pourle compte de l' Agence de l'Eau Rhône Méditerranée ,au tarif de o,29 euros par m3 consommé .

L'association demande une application plus " sévère " du principe " préleveur, pollueur, payeur " .Le représentant montpelliérain de l' Ufc que Choisir y voit un moyen de" faire changer les pratiques", vers une agriculture plus éco-responsable , comme dit Claude Gaubert," certains agriculteurs le font déja etd'ajouter " c'est ensemble qu'on fera avancer les choses ."