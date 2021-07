L'UFC que Choisir lance un service test autour de Lille pour éviter les arnaques au dépannage d'urgence

Depuis le 1er juillet, les habitants de 151 communes autour de Lille peuvent, en cas d'urgence, faire appel à des plombiers ou des serruriers via un service test proposé par l'UFC que Choisir. L'association de consommateurs expérimente pendant trois mois ce dispositif pour limiter les arnaques.

Dominique et Sylvie s'en souviennent bien de leur poignée de porte coincée ! Bloqués dehors juste avant de recevoir un couple d'amis lillois. Alors dans la précipitation ils font appel à un serrurier qui annonce sur internet un « forfait ouverture de porte » à 45 euros. Mais au final ils ont dû payer 285 euros. C'est pour lutter contre ce genre de problèmes que l'UFC que Choisir teste dans trois zones, dont 151 communes autour de Lille, un service de mise en relation pour les particuliers. Il est mis en place depuis le 1er juillet.

« L'urgence est mauvaise conseillère » explique Robert Bréhon, le président de l'association de consommateurs dans les Hauts-de-France. Même une personne avertie, mise face à un dégât des eaux, ou si elle se retrouve enfermée hors de chez elle, peut se faire avoir poursuit-il. Quand une personne est victime de ce type de litige, il est très difficile pour elle de prouver l'abus, surtout si elle a signé un devis. « Il vaut mieux prévenir que guérir, par ce que quand c'est fait, c'est trop tard. Alors on se dit "travaillons avant que cela n'arrive, informons le consommateur et donnons lui un nouveau service. C'est à dire faire appel à un professionnel qui va s'engager à effectuer la réparation à un prix tout à fait classique." »

Robert Bréhon, le président de l'UFC Que Choisir dans les Hauts-de-France, estime que dans l'urgence, on peut plus facilement être trompé. Copier

Une vingtaine de plombiers et de serruriers ont rejoint ce réseau. L'UFC que Choisir garanti cinq choses :

leur qualification

qu'ils ne feront pas de devis comportant une clause abusive

qu'ils fourniront une estimation du coût de l'intervention dès la mise en relation avec le particulier

qu'ils fourniront un devis gratuitement

et que le consommateur est libre de refuser le devis sans avoir à payer de frais.

« C'est un ensemble de choses qui font que le consommateur doit se sentir rassuré et qu'il n'ait plus à subir certains margoulins qui viennent là pour faire de l'argent » conclut Robert Bréhon. La mise en relation et le devis sont gratuits, en revanche, si vous faites faire les travaux proposé, une contribution de 10 euros sera demandée. Elle sera incluse dans le prix de l'intervention.

Vous pouvez joindre les dépanneurs Que Choisir sur Internet ou au 09 74 73 54 57.