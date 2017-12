L'UFC Que Choisir lance une campagne d'achats groupés de fioul pour faire baisser la facture

L'UFC Que Choisir propose dès ce mois-ci des achats groupés de fioul pour permettre aux particuliers d'alléger leur facture, alors qu'on prévoit une forte hausse des prix en janvier.

Un bon plan pour alléger votre facture de fioul. Comme elle l'a déjà fait pour l'électricité ou le gaz, l'UFC Que Choisir relance une campagne d'achats groupés, cette fois pour le fioul domestique.

Les prix vont encore augmenter en janvier

Le slogan n'a pas changé: "Soyons plus pour payer moins..." Autrement dit, se regrouper pour faire jouer la concurrence. Argument de poids quand on sait que les prix ont grimpé de 14% depuis juillet. Soit 10 centimes de plus par litre. Et ce sera plus cher encore au 1er janvier prochain, avec la hausse de la Taxe Intérieure sur les Produits Energétiques (TICPE): +46% comme le prévoit la loi de finances.

Achat groupé, mode d'emploi

Une prochaine enchère sera lancée le vendredi 8 décembre sur www.choisirsonfioul.fr. Il s'agit de mettre en concurrence les distributeurs locaux qui sont partants (grands groupes, grande distribution ou PME) pour faire baisser les prix. L'UFC garde les meilleures offres.

De leur côté les consommateurs inscrits reçoivent une proposition personnalisée, qu’ils acceptent ou non. Ils ont le choix. Si c'est oui, la livraison est garantie sous 15 jours. L'UFC demande une participation de 5 euros à chaque souscripteur pour couvrir les frais d’organisation de la campagne

L'opération est prolongée l'année prochaine et mensualisée pour que ce soit moins lourd financièrement, à raison d'un achat groupé tous les premiers vendredis de chaque mois. Une enchère (enchère inversée, où les prix sont tirés vers le bas) est lancée entre les distributeurs participants. Vous avez jusqu’au lundi 14h, pour décider de souscrire ou non à l'offre qui vous est présentée.

Est-ce si avantageux que ça?

Si l'on regarde les 4 dernières opérations de ce type dans la région, les 1600 souscripteurs ont pu économiser 64 euros en moyenne. Il faut surtout avoir en tête que le prix du fioul est en hausse et augmente plus encore en janvier prochain, malgré le coup de pouce promis par le gouvernement. Le chèque énergie devait se généraliser pour les ménages précaires mais ses effets seront quasiment absorbés par la hausse de TICPE. Or on sait qu'un ménage sur trois chauffé au fioul , est en situation de vulnérabilité énergétique.

Tout le monde peut s'inscrire : c'est gratuit et sans engagement tout au long de l’année sur www.choisirsonfioul.fr.