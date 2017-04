L'UFC-Que Choisir ouvre une nouvelle permanence à Roussillon

Les 9 bénévoles de l'UFC-Que choisir de l'arrondissement de Vienne se partagent dorénavant entre leur permanence habituelle de Pont-Evêque, et une nouvelle présence tous les quinze jours, le lundi après-midi à Roussillon. Les consommateurs peuvent y chercher de l'aide.

C’est un local situé 11 place de l’Edit, face à la mairie de Roussillon. Les bénévoles de l’UFC-Que Choisir s’y installent désormais deux fois par mois, le lundi des semaines paires, de 16 h 00 à 18 h 30. « On s’est aperçu qu’il faut venir vers les gens pour qu’ils puissent nous voir et régler leurs litiges », explique René Bempel, le président de l’association de consommateurs à Vienne.

Des litiges qui traînent parfois plusieurs années

A Vienne, l'association de consommateurs compte quelque 300 adhérents. Et traite autant de dossiers chaque année, avec un tiers des affaires qui trouvent une solution. Car les litiges liés à la consommation sont légion. Un habitant de Saint-Maurice-l’Exil se présente à la permanence de Roussillon. « Nous avons un problème avec une ligne téléphonique fixe qui a été coupée. Ça va faire un an. Suite à différents courriers, nous n’avons aucune réponse ». En désespoir de cause, il s’adresse donc à l’association qui va lui demander d’étoffer son dossier avec des photocopies de son contrat, des accusés de réception de ses courriers adressés en recommandé.

La téléphonie, principale source de contentieux

René Bempel a vu des consommateurs attendre trois ans avant de se manifester. Leur compte en banque était toujours débité par un opérateur sans scrupules. « Les gens ne maîtrisent pas suffisamment leurs comptes bancaires et les mandats de prélèvement ». Ensuite, pour obtenir un remboursement, c’est une complication supplémentaire. Les litiges de téléphonie et de fourniture d’accès internet représentent le plus gros poste de litiges, avec 18%, suivi par les assurances et le logement, 15% chacun.

L’une des premières choses à faire, c'est d'envoyer à la société un courrier en recommandé et de bien conserver l'accusé de réception. Pour bien accompagner les consommateurs, les bénévoles de l'UFC-Que choisir suivent des stages au cours desquels on leur enseigne la façon de recevoir les personnes, de monter un dossier, et la procédure à suivre pour amener un règlement du litige, dans chaque secteur d’activité. Souvent, les bénévoles sont des retraités, parce que cet engagement réclame beaucoup de temps. D’ailleurs, si le cœur vous en dit, l’association recherche des bonnes volontés pour étoffer ses rangs.