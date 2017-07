L'ultime trek vers le glacier à plus de 6000 mètres d'altitude débute dans l'Himalaya

Les marcheurs azuréens partis il y a une dizaine de jours en Inde, pour aller déposer 86 galets en mémoire des victimes de l'attentat de Nice, au sommet du Stok Kangri dans l'Himalaya, débutent leur ascension finale ce lundi soir. 2000 mètres de dénivelé à franchir d'ici le 14 juillet.

Depuis une dizaine de jours, 16 marcheurs azuréens sont partis en Inde puis direction l'Himalaya, pour déposer au sommet du Stok Kangri qui culmine à 6.153 mètres d'altitude 86 galets aux noms des victimes tuées dans l'attentat de Nice, le 14 juillet 2016.

Un sommet plus haut que le Mont Blanc (4810 mètres)

Les marcheurs sont arrivés dimanche après-midi au deuxième camp de base, à 4900 mètres d'altitude. Ce soir, entre 20 heures et 22 heures, ils entameront leur trek vers le Stock Kangri, munis d'une lampe frontale. Pour la plupart des participants, c'est la première fois qu'ils montent aussi haut. Tous les marcheurs sont en bonne forme, à part quelques maux de tête et de la fatigue. Steeve Demana, Niçois de 44 ans, père de famille, qui travaille à la ville de Nice, a décoré les bâtons de marche dimanche.

Préparation des sacs d'expédition

Dans leurs sacs, les 86 galets peints par des élèves de l'école de l'Escarène, aux couleurs bleu blanc rouge, les noms des victimes inscrits dessus, mais aussi le matériel d'alpinisme. Il fait froid, la température a approché zéro degré dans la nuit de dimanche à lundi et le glacier du Stock Kangri est très enneigé. Chacun a récupéré son piolet, ses chaussures d'alpinisme, et tous sont déterminés pour aller rendre hommage aux 86 anges disparus il y a un an.