L'UMIH 13 recrute à Marseille à bord du navire de la Corsica Linéa qui accueille les réfugiés ukrainiens

L'UMIH 13 (l'Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie des Bouches-du-Rhône) organise ce mardi 24 mai un job dating à bord du Méditerranée le navire de la Corsica Linéa qui accueille des réfugiés ukrainiens à Marseille.

Du travail pour les réfugiés ukrainiens à Marseille. L'UMIH 13, l'Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie des Bouches-du-Rhône organise ce mardi 24 mai un job dating pour recruter des réfugiés hébergés sur le navire de la Corsica Linéa. Une opération pour permettre aux réfugiés de s'intégrer mais aussi pour faire face à la pénurie de main d'œuvre dans les secteurs de la restauration et de l'hôtellerie. Une opération inédite qui voit le jour notamment grâce à la mobilisation de France Bleu Provence raconte le secrétaire général de l'UMIH 13 Frédéric Jeanjean : "Après l'émission spéciale sur le navire organisée par France Bleu Provence nous avons échangé avec les dirigeants de la Corsica Linéa et nous avons décidé de mettre en place cette opération. L'idée est partie de là, donc France Bleu Provence est aussi partenaire".

Différents postes sont proposés : service, cuisine, plonge, chambre, plusieurs milliers promet l'UMIH. Des organismes de formation sont également mobilisés pour l'apprentissage de la langue. La plupart des réfugiés ne parlent pas le français. Aujourd'hui dans les Bouches-du-Rhône plus de 3.000 postes sont à pourvoir dans les secteurs de l'hôtellerie et la restauration : "Il y a une véritable pénurie post-covid et certaines entreprises tournent au ralenti, par exemple certains restaurants sont obligés de supprimer des services, le midi ou le soir, faute de personnel" souligne Frédéric Jeanjean.

Après ce job dating, l'IUMIH 13 envisage d'autres opérations pour recruter des réfugiés avant le début de la saison estivale. Le rdv est fixé sur le Méditerranée à partir de 15h quai de La Joliette à Marseille le 24 mai.

