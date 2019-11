L'un des derniers horlogers de Creuse s'apprête à prendre sa retraite

A la fin du mois de décembre 2019, Jean-Marie de Rancourt baissera le rideau de son atelier d'horlogerie à Felletin. Il répare des horloges comtoises, pendules, coucous et carillons depuis 50 ans. En Creuse, il est l'un des derniers à exercer cette profession.

Creuse, France

Sur la place principale de Felletin, il est impossible de ne pas remarquer cette boutique, pleine d'horloges, de coucous et de carillons. Jean-Marie de Rancourt a ouvert "Chronometrica" en 2010.

Une enfilade d'horloges dans l'atelier. © Radio France - Camille André

Avant cela, l'horloger a travaillé pour les plus grands : Rolex, Oméga, Piaget, etc. Sa carrière longue de 50 ans, l'a amené à Paris, dans le Perche, à Haïti et à Nouméa. Toute sa vie, il a réparé les mécanismes minutieux qui mettent en mouvement les aiguilles de nos pendules. Mais dans quelques semaines, Jean-Marie de Rancourt baissera le rideau pour prendre sa retraite.

L'un des derniers à exercer ce métier en Creuse

A l'époque du numérique on pourrait croire que la réparation d'horloges comtoises ou de pendules de Paris est un peu passée de mode. Pourtant, Jean-Marie de Rancourt l'assure: "J'ai beaucoup de demandes... trop même", ajoute-t-il avec un sourire.

Le mécanisme d'une horloge comtoise © Radio France - Camille André

L'horloger estime que 80% de sa clientèle habite à une cinquantaine de kilomètres autour de Felletin. Les 20% restants viennent en revanche de beaucoup plus loin "certains habitent La Rochelle, le sud de la France, la région parisienne, l'Angleterre ou la Hollande", énumère-t-il. Bien souvent, ces clients ont une résidence secondaire ou bien de la famille en Creuse. Ils découvrent la boutique de Jean-Marie de Rancourt par hasard, "et ils m’amènent leur horloge en panne, car bien souvent, ils ont du mal à la faire réparer dans leur région", explique-t-il.

Une pendule imitation style Louis XV © Radio France - Camille André

En effet le métier d'horloger se perd. Les écoles où Jean-Marie de Rancourt a été formé dans les années 70 n'existent plus. Si l'on effectue une petite recherche dans les pages jaunes, seuls deux autres artisans proposent de réparer des horloges comtoises dans notre département.

Un atelier à l'ancienne

Dans le petit atelier de Jean-Marie de Rancourt on ne trouve pas de machine sophistiquée pour réparer les horloges. "Je travaille un peu comme au XIXe siècle", plaisante-t-il, "j'ai juste un tour, des limes, des marteaux et des tournevis. "

Une horloge comtoise en réparation (elle est sortie de son coffre en bois) © Radio France - Camille André

Par le passé, Jean-Marie de Rancourt a eu l'occasion de travailler dans des ateliers qui disposaient d'outils très pointus. "Mais à Felletin, ça s'est fait comme ça", explique-t-il.

50 ans de métier et toujours aussi passionné

Dans son atelier, plusieurs horloges et quelques montres sont en cours de réparation. Jean-Marie de Rancourt ouvre une horloge comtoise pour nous montrer le mécanisme interne. Certains rouages actionnent les aiguilles. D'autres déclenchent la sonnerie. "Ça n'a pas l'air très compliqué comme ça, mais c'est assez complexe à faire fonctionner", précise l'horloger.

Le mécanisme de l'horloge comtoise. © Radio France - Camille André

Les horloges comtoises disposent de mécanismes robustes. Elles peuvent fonctionner pendant 50 ans sans rencontrer le moindre problème. "Mais avec le temps, tout s'use, précise Jean-Marie de Rancourt, une dent peut se casser et puis l'huile devient pâteuse". C'est à ce moment que l'horloger intervient. Parfois trouver la panne constitue un défi de plusieurs semaines. "Il faut avoir l'esprit des anciens horlogers, pour comprendre comment ils travaillaient", assure-t-il.

Des pièces d'exception réparées par Jean-Marie de Rancourt

Au cours de sa longue carrière, Jean-Marie de Rancourt a eu l'occasion de réparer quelques pièces d'exception. Lors de notre visite, une horloge de l'époque Restauration se trouvait dans la boutique, ainsi qu'une toute petite horloge en jade.

L'horloge d'époque Restauration. © Radio France - Camille André

"J'ai aussi un petit réveil du 19e siècle dans ma collection, assure l'horloger, ce réveil est en acajou et il projette l'heure sur le mur. C'est très beau".

Au cours des réparations, Jean-Marie de Rancourt a aussi de jolies surprises : " Ce qui m'intéresse, c'est l'intérieur des horloges", explique-t-il, "parfois on découvre des petites faveurs laissées par les horlogers d'autrefois. Par exemple, il y a quelques temps j'ai réparé une horloge de la Forêt noire, et j'ai découvert une petite pièce sculptée en forme de lièvre". Cette pièce était à l'intérieur du mécanisme et donc invisible pour le commun des mortels.

Cachée à l'intérieur du mécanisme, une pièce sculptée en forme de lièvre - Jean-Marie de Rancourt

Jean-Marie de Rancourt a aussi réparé quelques horloges monumentales, dont celle du clocher de l'église de Saint-Georges-Nigremont.

En 50 ans de carrière, Jean-Marie de Rancourt n'a jamais eu d'apprenti. "J'aurais bien aimé transmettre, mais je ne sais pas si j'aurais été un bon pédagogue", avoue-t-il.