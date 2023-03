L'un des derniers parkings gratuits de Périgueux va disparaître

Exit le parking place de la Clautre et préférons la vue dégagée vers la cathédrale Saint-Front, la Ville de Périgueux (Dordogne) donne le ton : une grande piétonnisation des rues de la commune. La mairie entame de grands travaux sur différents secteurs, de l'installation de cendriers éco-ludiques et de boîtes à livres à des places historiques entièrement repensées.

Pour arriver à la place Clautre, la rue Taillefer se met au diapason des autres voies du secteur de l'hypercentre : une utilisation alternée et un espace partagé entre piétons et voitures. Des bornes automatiques ouvriront donc la rue aux véhicules le matin et le soir, pour ses habitants et pour les livraisons aux commerces. Fin des trottoirs également : des revêtements différents au sol vont plutôt séparer les espaces.

Faire ralentir les voitures rue Taillefer

La prochaine rue Taillefer. - Cabinet Bouriette et Vaconsin

Du mobilier urbain, des bancs surtout, vont aussi être installées de chaque côté de la rue. L'objectif est bien de dédier le plus possible Taillefer aux piétons et de ne pas créer "une autoroute de circulation aux voitures", indique Delphine Labails, maire de Périgueux.

Sur la place de la Clautre, elle veut "mettre en valeur la cathédrale". Cela passe par la fin des stationnements existants. Les commerçants, et notamment l'auto-école, devront prendre la direction de la petite place en contrebas, rue du séminaire. Il y a plus de 3 000 places de parking en centre-ville veut rappeler l'édile. Résultat, les terrasses pourront, elles, s'agrandir sur les pavés en galet coupé. On trouvera en plus pour "apaiser" les promeneurs, un filet d'eau, adossée à la cathédrale, en référence à une ancienne fontaine. Deux arbres monumentaux s'inviteront également sur la place.

"Un effet wow" sur la cathédrale

Pour un seul but, "la mise en valeur du patrimoine, défend Delphine Labails : l'attractivité de la ville sur le plan économique, par la commercialité de la rue, mais aussi sur le plan touristique. Nous créons un effet un peu 'wow', où les gens se disent 'La cathédrale de Périgueux est exceptionnelle', elle vraiment sublimée par cet aménagement." Enfin cette nouvelle place de la Clautre veut faire grand part au fameux marché, auquel tiennent tant les Périgourdins. Une volonté des habitants concertés d'ailleurs. Ce projet s'inscrit dans la même réhabilitation que "toutes les villes patrimoniales", ajoute l'édile.

Delphine Labails, maire de Périgueux, considère la ville comme adaptée avant tout aux piétons. © Radio France - Lisa Guinic

Les chantiers commenceront en septembre 2023 et se dérouleront en deux temps. La rue Taillefer d'abord, jusqu'aux fêtes de fin d'année. La restructuration de la place de la Clautre aura, elle, lieu de janvier prochain à l'été 2024. Durée pendant laquelle le marché sera déplacé place Montaigne. Pendant la réalisation, les Périgourdins seront invités à (re)découvrir les métiers de l'artisanat - des compagnons mis à l'œuvre sur les sols. Le projet représente 1 953 000 euros hors taxes.

"Zones apaisées"

La Ville veut piétonniser un parcours entre la voie verte et le centre-ville. - Mairie de Périgueux

"Nous sommes une ville, par sa densité, par sa réalité géographique toute petite - moins de 10 km² - qui est assez propice aux déplacements à pied", avance Delphine Labails. Les zones partagées entre piétons, cyclistes et voitures, avec une limitation de la vitesse à 20km/h vont s'étendre. 20 % des habitants de Périgueux se déplacent à pied pour leurs trajets domicile-travail. Sans créer de piste cyclable, des travaux de voirie vont être réalisés dans de nombreuses rues, pour permettre de relier la voie verte et l'hypercentre à pied, via ces "zones apaisées" ou "zones de rencontre". Début des chantiers en avril, pour un budget total de 2,8 millions d'euros.

Extension du Toulon

Autres travaux en perspective dans la capitale du Périgord blanc : l'agrandissement du bâtiment du Toulon, investi par l'association Sans Réserve. Une extension de 350 m² au sol et 200 m² à l'étage est prévue. Deux espaces seront alors créés. Un consacré à la grande scène. L'autre, une salle plus petite, dédié aux habitants des alentours, pour l'aide aux devoirs, les activités périscolaires, les ateliers seniors, etc. La volonté de la Ville est d'attirer ces familles populaires vers une habitude aux sorties culturelles en s'appropriant le lieu. Transformation prévue en septembre pour une livraison fin 2024. 1 700 000 euros hors taxes y sont investis par Périgueux.