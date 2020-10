L'un des plus gros squats près de Toulouse évacué

Ce mercredi matin, 85 personnes ont été évacuées du squat des Amandiers, à Blagnac à proximité du parc Odyssud. Cette ancienne maison de retraite, propriété du groupe Enedis et vouée à la destruction, était occupée depuis le mois de février en partie par d'anciens squatteurs de l'avenue de Muret à Toulouse. Il a abrité plus de 200 personnes de 18 nationalités différentes au plus fort de l'été, entraînant des problèmes d'insécurité et de voisinage.

Sur ces 85 résidents, ceux qui le souhaitaient, c'est-à-dire 67 personnes dont quatre enfants ont été pris en charge par la Croix-Rouge sous un chapiteau installé non loin de là. Un test PCR au Covid-19 leur a été proposé. Dans l'attente des résultats, la préfecture leur a proposé une place en hôtel.

L'évacuation a été réalisée à la demande d'Enedis en application d'une décision de justice de juillet dernier ordonnant l'évacuation des lieux au plus tard le 20 août 2020.