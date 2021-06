L'une des dernières stations essence Jean Prouvé vendue aux enchères à Nancy

Une nouvelle vente aux enchères en hommage aux Nancéiens Jean et Victor Prouvé - fils et père - est organisée ce vendredi 14 juin à l'Hôtel des ventes Anticthermal à Nancy. Après la vente du 13 février qui a atteint des records (48 000€ pour une paire de chaises, 141 000€ pour un fauteuil visiteur ou encore 85 000€ pour un guéridon signés Jean Prouvé), près de 400 lots sont proposés : des lampes, des vases Art nouveau, des dessins, des gouaches de Victor Prouvé mais aussi des tables, fauteuils, tabourets, chaises Jean Prouvé.

Une structure à 13 côtés

Parmi les pièces remarquables de cette vente : une station service, installée à Messein (Meurthe-et-Moselle) dans les années 70. Cette structure polygonale, à treize côtés, deux niveaux et dotée d'un remarquable escalier intérieur, a été reconvertie en cabinet vétérinaire avant d'être démontée. Elle est donc vendue en pièces sur désignation. Estimation : 40 à 60 000€.

La station essence de Messein a été reconvertie en cabinet vétérinaire avant d'être démontée - Anticthermal

"C'est la première fois qu'à Anticthermal, nous vendons ce genre de bâtiment", explique la commissaire-priseur Sylvie Teitgen. "Nous avons déjà vendu des maisons de "sinistrés" ou des "jours meilleurs" de Prouvé. Cette station avait été créée par Jean Prouvé pour Total dans les années 70, il y en a eu une centaine en France en tout."

Il en reste très peu maintenant parce qu'elles ont toutes été réutilisées ou démontrées ou démolies malheureusement. Je pense que c'est l'une des dernières à vendre sur le marché - Sylvie Teitgen

Qui peut être intéressé par cette structure ? "Je verrais très bien ce bâtiment être repris par un département, par une collectivité locale pour faire un office du tourisme, pourquoi pas ? Ce serait génial, ça mettrait en avant le côté nancéien de Jean Prouvé", indique Me Teitgen. "On pourrait aussi en faire un petit musée de pièces Prouvé ou design. On pourrait aussi peut-être en faire un commerce. Moi j'espère toujours que ces pièces-là resteront dans la région."