L'une des héroïnes de "Game of Thrones" se marie fin juin en Vaucluse

Le couple de stars anglo-américain a choisi la Provence et le Vaucluse pour fêter son union. Sophie Turner et Joe Jonas ont réservé plusieurs sites pour le week-end du 29 juin afin de célébrer leur mariage et loger leurs invités à Carpentras et dans le secteur de Sarrians.

Vaucluse, France

Sophie Turner alias "Sansa Stark" dans la série "Game of Thrones" et le chanteur Joe Jonas vont célébrer leur mariage dans le Vaucluse le 29 juin prochain. L’événement pourrait se dérouler sur plusieurs jours et plusieurs lieux, avec une cérémonie dans un château à Carpentras puis une fête dans un autre château mais cette fois à Sarrians. Des gîtes ont déjà été approchés pour loger les invités prestigieux, comme celui de "Lavand'ange" à Sarrians qui était malheureusement complet. D’autres communes pourraient donc être concernées par un défilé de stars pour ce qui s’annonce être l’événement de cet été pour les fans de la série et qui pourrait bien causer des perturbations auprès des habitants du secteur.

Des paparazzi seraient déjà en repérage depuis 15 jours

Les élus du secteur sont au courant depuis quelques semaines et auraient participé à plusieurs réunions. L'organisation précise du mariage reste pour l'instant très confidentielle. Des paparazzi seraient déjà en repérage depuis 15 jours. L’événement étant privé, ce sera aux organisateurs, comme les propriétaires des châteaux, de mettre en place le dispositif de sécurité nécessaire. Néanmoins, la mairie pourra solliciter la police municipale, voire nationale ou la gendarmerie, en cas de rassemblement trop important et dangereux de personnes aux abords des sites ou en cas d’intrusion de personnes dans l’enceinte des propriétés privées.

Une grosse partie du casting de "Game of Thrones" annoncée en Vaucluse

Sophie Turner, âgée de 23 ans, et Joe Jonas, de six ans son aîné, se sont fiancés en 2017 après un an de relation. Ils se sont déjà mariés en catimini à Las Vegas après la cérémonie des Billboard Music Awards le 1er mai. Mais ils n'étaient pas entourés de tous leurs proches, seulement les frères Jonas et quelques amis mais aucun acteur du casting de la série. C'est pour cela que les deux tourtereaux ont choisi la France et la Provence pour faire dignement la fête. Une grosse partie des acteurs de "Game of Thrones", la série de tous les records, est annoncée comme la sœur de Sansa dans la série, Maise Williams, qui devrait être demoiselle d'honneur ou des actrices américaines comme Jessica Chastain.

Les propriétaires du gîte "Lavand'ange" à Sarrians © Radio France - Elsa Vande-Wiele

La place principale de Sarrians © Radio France - Elsa Vande-Wiele