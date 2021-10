"L'union fait la force" : gilets jaunes et antipass se serrent les coudes sur les ronds-points du Berry

Quelques chaises en plastique, une sono, des gilets jaunes et des slogans anti-Emmanuel Macron, et anti-pass sanitaire. Une quinzaine de personnes étaient installées sur un rond-point de la zone commercial Cap Sud à Saint-Maur ce samedi matin. Dans l'assemblée, des "gilets jaunes" de la première heure cohabitent avec des néophytes des ronds-points.

Drapeau tricolore à la main et veste de cuir noir sur le dos, Jacky l'avoue : c'est la première fois qu'il vient "tenir le rond-point". Le quadragénaire est en revanche un fidèle des hebdomadaires manifestations des opposants au pass sanitaire des rues de Châteauroux. Jacky est bien conscient que les cortèges se dégarnissent davantage de semaine en semaine. "Nous devons nous mobiliser tous ensemble. L'union fait le force. Il faut absolument se bouger maintenant, il faut créer un électrochoc, un déclic pour que les gens se bougent", explique-t-il. Lorsque Jacky s'installe sur le rond-point, il embrasse la cause des gilets jaunes, sortis de leur torpeur par l'augmentation du prix du gaz et du carburant. "Il n'y a pas de raison que les prix du carburants augmente. Il faut que les gens se réveillent. On va partager notre temps entre ce rond-point et la manifestation en centre-ville".

Les slogans traditionnels des gilets jaunes se mêlent aux revendications antipass © Radio France - François Chagnaud

Plusieurs ronds-points de l'Indre et du Cher se sont parés de jaune ce samedi : une quarantaine de personnes sur celui de l'échangeur de l'A71 à Bourges, une quinzaine sur celui de Cap Sud à Saint-Maur, une dizaine à Vierzon et Issoudun. Parmi eux, des fidèles, des "gilets jaunes" de la première heure, pour beaucoup présents dans les cortèges antipass du samedi.

La convergence ne tombe pas sous le sens

Parmi ces contestataires de la première heure, Samuel Legris joue deux rôles. Armé de son carnet de notes, cet étudiant en deuxième année de master de sociologie à l'ENS Paris-Saclay étudie le mouvement autant qu'il y participe. Il a déjà donné naissance àdeux mémoires sur les gilets jaunes de l'Indre. Il analyse cette convergence entre deux mouvements en jetant un coup d'oeil à ses compagnons du samedi matin. "Les trois quarts d'entre eux ont participé au mouvement contre le pass sanitaire à Châteauroux depuis le mois de juillet. Il y a des gens qui n'étaient pas gilets jaunes mais qui sont cette fois ci investis dans le mouvement après avoir participé au mouvement anti-pass sanitaire."

Le jeune sociologue estime que l'enjeu réside dans la capacité à ces courants à s'amalgamer. "Il existe des tensions entre les deux groupes. Au niveau des revendications, ce sont deux mouvements différents. Leur point commun serait une défiance certaine envers le gouvernement. Les populations qui sont mobilisées sont un peu différentes. Les gilets jaunes sont composés de fractions à la jonction des classes populaires et des moyennes. Il y a peut-être une plus grand hétérogénéité chez les antipass, on y retrouve certaines populations parfois plus privilégiées", conclut le sociologue au gilet fluo.

La 14e manifestation anti-pass sanitaire a réuni 140 participants à Châteauroux. En tête de cortège, des gilets jaunes et le chant qui a résonné dans les rues et sur le ronds-points de France dès novembre 2018 : "On est là !".