L’univers de la bouvine bientôt au patrimoine mondial de l’Unesco ?

À l’heure où la tauromachie, en particulier la corrida, est remise en cause, des Gardois veulent se battre pour faire entrer à l’Unesco non pas l’univers des toros de combats, mais celui qui existe autour des taureaux de Camargue. Plus exactement "tout ce qui fait les gestes et savoir-faire des gens de bouvine, précise sur France Bleu Gard-Lozère ce vendredi Claire Mailhan, la présidente du comité de pilotage "Gens de bouvine".

"L’objectif, c’est de protéger un patrimoine qu’il faut transmettre."

Des tentatives ont déjà eu lieu par le passé, mais l’intéressée en est sûre : cette démarche-là a plus de chances d’aboutir. "Nous essayons d’avoir une vision transnationale […] nous ne sommes pas les seuls à avoir ces modes de vie, en Camargue. C’est le cas aussi dans le delta de l’Ebre, en Espagne ou le Delta du Pô, en Italie."

Pour constituer ce dossier, la présidente du comité de pilotage a notamment besoin de témoignages. "On s’emploie à aller rencontrer les gens, les communautés."

Pour faciliter ce travail, une réunion est organisée ce samedi à la salle des fêtes de Sommières, de 9h30 à 11h30.