L'université d'Avignon installe des distributeurs de serviettes hygiéniques gratuites

L'université d'Avignon s'attaque à la "précarité menstruelle", celle qui touche les étudiantes. Certaines n'ont pas les moyens de s'acheter des protections hygiéniques et subissent des situations très inconfortables. C'est pour cela que la fac installe des distributeurs gratuits sur ses campus.

Avignon, France

Avec une moyenne de six euros par paquet, les protections hygiéniques coûtent cher. Certaines étudiantes n'ont pas les moyens d'en acheter suffisamment. Donc elles rusent, quitte à adopter des solutions inconfortables. Magali en parle souvent avec ses amies. " Certaines filles retardent le moment de se changer, raconte l'étudiante avignonnaise. Elles se retrouvent avec des tâches sur leur pantalon. D'autres utilisent plusieurs fois de suite la même protection et ça peut provoquer des infections."

C'est pour lutter contre cette précarité menstruelle que l'Université d'Avignon a décidé d'installer, sur ses campus, des distributeurs de serviettes hygiéniques gratuites.

Déjà dix distributeurs

L'idée a été lancée par Hinde Balangui, ancienne service civique de Ville Campus. Elle a immédiatement convaincu l'Université et le Crous à la direction de Ville Campus. La conception des distributeurs a été assurée par trois étudiantes du D.U.T Packaging de l'IUT d'Avignon : Marion, Sara et Elorie. "Nous avons élaboré plusieurs prototypes, pour arriver à un modèle solide, raconte Marion. On espère maintenant que d'autres facs vont suivre l'exemple."

Pour l'instant, dix distributeurs sont installés sur les deux campus, ils sont remplis tous les jours. Dix autres seront bientôt installés dans les toilettes de l'Université.

Aller plus loin

D'autres structures luttent contre la précarité menstruelle dans le département. Le Planning Familial, par exemple, donne lui aussi des protections aux femmes dans le besoin. Et la secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, réfléchit à la gratuité des protections hygiéniques dans les lieux collectifs. Le projet est toujours à l'étude.