L'université d'Orléans équipe 200 étudiants en ordinateur grâce à la Fondation Boulanger

Ce lundi 24 janvier, il y avait une agitation inhabituelle dans les locaux de l'Aide, l'accompagnement individuel des étudiants, sur le campus d'Orléans- La Source. La Fondation Boulanger, qui existe depuis 25 ans, est venue livrer les premiers ordinateurs qu'elle offre à l'Université d'Orléans. " C'est une opération nationale" explique Jade Demarquet, vendeuse au magasin Boulanger de Saran et référente locale de la Fondation. " Avec le confinement, on s'est bien rendu compte que beaucoup de personnes étaient isolées y compris des jeunes . La Fondation a donc décidé d'agir en offrant 2.000 ordinateurs à des étudiants sur toute la France". Pour l'université d'Orléans, c'est un don de 200 ordinateurs, de type Asus Chromebook.

Quand on rentre à l'université, un ordinateur est indispensable

Et à peine arrivés et déballés, ces ordinateurs portables tout neuf ont déjà trouvé preneurs. " J'ai reçu un mail de l'université comme quoi il y avait des ordinateurs disponibles en prêt, j'ai sauté sur l'occasion" explique Coraline, en première année d'histoire. " Moi, je n'ai jamais eu de portable à moi et là, en rentrant à l'université, je me rends compte que c'est indispensable pour faire des recherches, écrire ses cours ou encore suivre son planning".

Du prêt d'ordinateur à l'aide financière à l'achat

Avant la crise sanitaire et les premiers confinements de 2020, l'université d'Orléans n'avait pas de programme spécifique pour équiper ses étudiants en ordinateurs. Mais les besoins sont devenus criants reconnait Sébastien Ringuedé, le vice-président chargé de la formation et la vie étudiante : " On a vu, avec les cours à distance, des étudiants suivre péniblement sur leurs téléphones portables. Aujourd'hui, dans le monde universitaire, c'est plus qu'indispensable d'avoir un ordinateur".

L'université a donc lancé l'an dernier le dispositif Presto pour aider les étudiants à s'équiper. " On a acheté 250 ordinateurs sur nos propres fonds que l'on prête à la demande, on pourra y ajouter les 200 ordinateurs offerts par Boulanger". En plus de ces dispositifs de prêts, un partenariat a été passé avec une ressourcerie d'Orléans pour proposer aux étudiants des ordinateurs reconditionnés à moindre coût. " Et là, encore, on peut les aider financièrement" explique la direction de l'université.