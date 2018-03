Après avoir mené sa propre enquête auprès des étudiantes, l'Université de Limoges constate l'importance des agressions sexistes, dans les bus et sur les campus, et envisage des actions. La vice-présidente déléguée à l'égalité homme-femme était l'invitée de France Bleu Limousin à 8h15.

Limoges, France

Les étudiantes limougeaudes sont-elles concernées par le harcèlement dans les transports en commun ? Manifestement oui, à en croire les résultats d'une enquête menée par l'Université de Limoges. Valérie Legros, maîtresse de conférence et vice-présidente déléguée à l'égalité et à la qualité de vie, répondait à Nathalie Col ce mercredi matin sur France Bleu Limousin.

Sur 16.000 étudiants, l'Université a reçu 1.500 réponses. "On voit un vrai intérêt par rapport à ce sujet, les étudiantes sont concernées", commente Valérie Legros, "40% déclarent avoir été discriminées ou agressées dans les 12 derniers mois". En majorité, il s'agit de comportements sexistes : "des commentaires sur la tenue, des cheveux qu'on touche". Il y a aussi quelques agressions racistes et homophobes. Et tout cela le plus souvent dans les transports, notamment les lignes de bus 2 et 10, qui desservent les facultés de Sciences et de Lettres.

Valérie Legros est vice-présidente de l'Université de Limoges, déléguée notamment à l'égalité homme-femme. © Radio France - Nathalie Col

"Un quart des agressions ont lieu sur nos campus, ce qui veut dire que ça doit avoir des incidences", ajoute la vice-présidente de l'Université. L'établissement limougeaud n'a pas attendu l'affaire Weinstein pour réagir. "C'est une préoccupation qui date de 2014-2015", avec le projet de mettre en place un dispositif d'accueil et d'accompagnement, ouvert aux étudiants et au personnel. La maison médicale prend déjà en charge des étudiants ou étudiantes victimes . "Nous travaillons aussi à la mise en place d'une campagne pour sensibiliser les étudiants à ce qu'est le harcèlement, et en leur donnant tous les numéros utiles".