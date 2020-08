L'université de médecine de Montpellier fête ses 800 ans ce lundi

Pas de commémorations en grande pompe pour fêter les 800 ans de l'université de médecine de Montpellier ce lundi. Crise du coronavirus oblige, l'université de médecine de Montpellier-Nîmes n'a pas pris de risque, une plaque en marbre sera dévoilée à 17h30 ce lundi en présence de 200 personnes et seulement sur invitation.

Une fête à minima en attendant la reprise des festivités en septembre mais la date est importante puisque c'est le 17 août 1220 que l'université de médecine de Montpellier est crée.

Nous sommes en plein Moyen-âge, dans un contexte de créations d'universités, essentiellement de droit et de théologie essentiellement mais il n'y a pas encore d'université de médecine. Née d’une volonté politique, le seigneur de Montpellier Guilhem VIII accorde en 1181 le droit d’exercer et d’enseigner la médecine, le 17 août 1220, le cardinal Conrad d’Urach, légat apostolique du pape Honorius III, concède à « l’universitas medicorum » ses premiers statuts. Elle s’est développée grâce au partage des cultures médicales arabes, juives et chrétiennes.

Elle est aujourd'hui la plus ancienne université de médecine du monde occidental encore en exercice.

Montpellier a alors plusieurs particularités. D'abord, l'expérience, mais aussi l'anatomie, des dissections et très rapidement aussi l'étude de la nature, de la botanique. "Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu le jardin des plantes à Montpellier, souligne le doyen de l'université de Montpellier-Nîmes, Michel Mondain, c'est ainsi que des grands botanistes ou des grands alchimistes, comme Arnaud de villeneuve, vont éditer des livres de remèdes avec à chaque fois, une espèce de scientisme qui permettent d'avoir une certaine rigueur".

La dissection est également toute particulière à Montpellier, "c'est comme ça qu'un certain nombre de dissections sont venues corriger des affirmations qui étaient approximatives pour être polis, d'auteurs plus anciens". Montpellier est la première ville en France où il y aura une dissection "probablement officieuse", réalisée par Henri de Mondeville. Il y a des témoignages de dissections officieuses à cette époque mais surtout " c'est la première ville où il y a un édit qui stipulait que la ville devait fournir un cadavre par an décroché du gibet, puis deux cadavres par an" explique Michel Mondain, "sachant qu'il y a une convergence de la personnes faisait les dissections alors que dans d'autres régions d'Europe, on a une personne qui vient faire les dissections et une autre qui vient les expliquer mais sans trop se pencher. Et cette approche par des gens qui aiment disséquer qui a permis de pouvoir rectifier des approximations des auteurs antiques".

