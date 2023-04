L'Université Jean Monnet de Saint-Etienne porte plainte après des dégradations

Le bâtiment Michelet a été recouvert de tags et d'affiches

C'est la goutte d'eau pour l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne : dans la nuit du 18 au 19 avril, les portes d'entrée et la façade du bâtiment Michelet "ont été gravement détériorées", indique le Président de l'Université dans un communiqué. Des tags "pas de flics dans nos facs", "soutien au mouvement étudiants" ou encore les symboles de la faucille et du marteau ont été inscrits et des affiches "J'aime ma retraite" ont été collées.

"Ces actes inacceptables, qui constituent des infractions pénales et portent atteinte à un lieu d'enseignement et de recherche, conduisent l'Université à porter plainte sans délai pour permettre d'engager des poursuites judiciaires contre leurs auteurs", écrit Florent Pigeon dans son communiqué envoyé aux enseignants et aux étudiants.

La façade du bâtiment Michelet - Université Jean Monnet

Par ailleurs, afin d'organiser les examens de fin d'année, l'Université a décidé de renforcer sa sécurité. Des vigiles ont été embauchés pour assurer une présence pendant la tenue des examens sur le campus Tréfilerie.

La direction précise que les étudiants opposants à la réforme des retraites n'occupent plus de salle depuis le vendredi 7 avril, jour des vacances étudiantes et qu'il n'y a pas eu d'évacuation par la police.