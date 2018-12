L'université Paul-Valéry dément tout lien avec La République en Marche pour ses contrats de sécurité

Montpellier, France

La République en Marche a-t-elle "placé" un ancien garde du corps d'Emmanuel Macron à la sécurité de l'université Paul-Valéry à Montpellier ? Le tout sans appel d'offre ni mise en concurrence, et avec une facture à 260 000 euros sur l'année 2018. C'est ce que dénonce un article publié par nos confrères de Médiapart, mis en ligne ce mardi.

L'affaire débute au printemps dernier : grosse mobilisation à Paul Valéry contre la réforme de l'université. Fac occupée, serveurs informatiques sabotés... la présidence de l'université veut renforcer la sécurité du campus, jusque là gérée par l'entreprise Proségur. Elle fait donc appel à deux autres sociétés, dont APS Sud, sans aucun appel d'offres. Et c'est ce qui dérange nos confrères de Médiapart.

Mais pas seulement. Proségur, c'est 5 500 collaborateurs en France. Alors, pourquoi n'a-t-elle pas pu fournir elle-même les agents supplémentaires réclamés par l'université ? Autre point sensible : un des agents envoyés à Paul-Valéry par APS Sud s'avère être un ancien garde du corps d'Emmanuel Macron et de la députée de l'Hérault, Coralie Dubost. Et les liens avec La République en marche ne s'arrêtent pas là : puisque c'est une représentante locale du parti qui a elle-même transmis le devis de la société à la fac.

L'université nie toute collusion avec le politique

Alors, ce lien avec la République en Marche, coïncidence ou collision ? "Ce n'est pas du tout ce qui a guidé mon choix", affirme Patrick Gilli. Le président de l'université Paul Valéry explique que "tout s'est fait dans une urgence brutale, face à un mouvement incontrôlable", en avril dernier. Il déclare que Proségur n'était en mesure de ne fournir qu'un agent supplémentaire, qui a d'ailleurs été embauché.

Il a donc fallu trouver des sociétés capables de réagir très vite. APS Sud a été l'une d'elles. Les contacts ont été pris de façon aléatoire. Mais "dans le respect d'un décret de mars 2016 qui autorise l'absence d'appel d'offre, en cas d'urgence impérieuse", selon Patrick Gilli. "Je ne connaissais pas APS Sud 24 h avant, assure-t-il, pas plus que ses employés". On les a testés, il faisait l'affaire, ils ont été embauchés". Le président de la fac glisse tout de même que les choses auraient peut-être été différentes si la décision avait été prise à froid, sereinement.

Instrumentalisation au détriment de l'image de Paul-Valéry

Ce mardi soir, l'université Paul-Valéry réagit par communiqué à l'article de Médiapart. Elle "rappelle qu'elle a contractualisé avec des sociétés et en aucun cas avec un individu dont le contrat relève exclusivement de la responsabilité de son employeur". Et ajoute : "nous regrettons vivement que notre Université se retrouve instrumentalisée pour des enjeux politiques nationaux, au détriment de ses intérêts et de ceux de sa communauté et notamment des 20 000 étudiants qu'elle accueille."