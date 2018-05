Rennes, France

Après plus d'un mois d'occupation, l'université Rennes 2 a été évacuée par les forces de l'ordre ce lundi matin. Une évacuation qui s'est déroulée dans le calme. Les forces de l'ordre sont intervenues à 4h30 ce lundi matin à l'université Rennes 2. Deux unités de CRS, soit une centaine d'hommes, qui sont intervenues à la demande du président de la faculté Olivier David. Sur place, le plus difficile aura été de passer les barricades installées par les étudiants grévistes qui s'attendaient à l'intervention policière et qui avaient bloqué les accès au maximum.

Les voisins ne sont pas très sympathiques puisqu'ils nous dérangent dans notre sommeil



10/10 endroit à ne pas recommander pic.twitter.com/WNX9cDvYb8 — La Commune du Bayou 🐊 (@Bayou_R2) May 14, 2018

Au total, 30 à 40 étudiants ont été sortis d'un amphithéâtre. Une intervention qui aura duré moins d'une heure et qui s'est passée dans le calme, "sans violence" selon le président de l'université. Les forces de l'ordre sont toujours sur place pour sécuriser Rennes 2 et éviter le retour des étudiants.

Des équipes de nettoyage sont aussi en action. Les amphithéâtres ont été préservés par les grévistes. En revanche, le hall d'entrée est très dégradé avec des tags du sol au plafond. La faculté reste fermée encore ce lundi pour nettoyer. Les examens eux doivent commencer jeudi prochain.