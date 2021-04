"L'urgence à déconfiner, elle est pour tous les français" souligne la ministre Elisabeth Moreno

La ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes est en Gironde ce jeudi. Elisabeth Moreno visite une unité réservée aux femmes victimes de violences conjugales à l'hôpital d'Arcachon. Elle abordera également la lutte contre la précarité menstruelle avec une association à Gradignan

Elisabeth Moreno, ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes

Avant d'entamer ses visites en Gironde, Elisabeth Moreno était l'invitée de la matinale de France Bleu Gironde. La ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes a alerté sur l'urgence à déconfiner en particulier pour les victimes de violences familiales :

Les appels au 3919 ont triplé lors du premier confinement

Et la ministre d'ajouter : on se rend bien compte que ça a été une période absolument terrible, lorsque vous êtes enfermé dans un huis clos avec la personne qui vous agresse et les tensions familiales ont été très importantes . Les violences de manière générale ont augmenté partout en France précise Elisabeth Moreno

En Gironde il y a eu une augmentation de 50% des interventions des forces de l'ordre pour l'année 2020

Elisabeth Moreno visite ce jeudi la deuxième unité girondine réservée aux victimes de violences conjugales, l'UVIC, à l'hôpital d'Arcachon. La ministre va également rencontrer à Gradignan une association qui lutte contre la précarité menstruelle : près de 2 millions de femmes n'ont pas les moyens d'acheter des serviettes périodiques souligne la ministre.