L'urgentiste parisien Patrick Pelloux appelle à rendre le port du masque obligatoire partout en extérieur

Alors que le nombre de cas de coronavirus augmente en France, avec plus de 2.500 nouvelles contaminations en 24 heures, Patrick Pelloux, urgentiste à Paris, juge "incompréhensible" que le port du masque soit imposé selon les rues. Il veut "des mesures plus simples".

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a assuré sur la plateau du 20h France 2, mercredi soir, que Paris pourrait "basculer en zone de circulation active" du coronavirus, alors que le nombre de cas augmente dans la capitale, et de manière générale sur tout le territoire. Il incite la préfecture _"pourrait être amenée à prendre de nouvelles mesures contre le coronavirus"_, comme "la modulation d'ouverture de certains lieux" et l'extension des zones où le port du masque est imposé en extérieur.

Pour préciser le fond de sa pensée, Olivier Véran a donné un moyen mnémotechnique pour savoir quand utiliser le masque : la méthode "A-B-C-D". "A, quand je on es à risques, B quand on est dans lieu bondé, C dans un endroit clos et D quand la distance de sécurité ne peut pas être respectée", a-t-il expliqué.

C'est notre seule chance d'éviter le redémarrage de quelque chose de grave

Pour Patrick Pelloux, médecin urgentiste à Paris et président de l'association des médecins urgentistes, il faudrait même aller au-delà. "C'est incompréhensible parce d'un coup, vous êtes dans une rue, il faut le porter, puis dans une autre, ce n'est pas obligé, a-t-il réagi ce jeudi, sur France Bleu Paris. Il faut faire des mesures plus simples en matière de santé publique. Ça ne sert à rien de dire que l'on va faire confiance aux Français. Il faut rendre le masque obligatoire à l'extérieur partout. C'est notre seule chance d'éviter le redémarrage de quelque chose de grave."

En revanche, il est d'accord avec le gouvernement sur une chose : il faut inciter les Français qui reviennent de vacances à se faire dépister. Mais à condition, dit-il, "de suivre l'après, car se faire tester pour se tester, ça ne sert à rien".