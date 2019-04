L'US Dax qualifié pour les quarts de finale de Fédérale 1 de rugby

Dax, Landes, France

L'US Dax s'est imposé 29 à 28 ce dimanche sur la pelouse de Suresnes pour la dernière journée de la phase régulière du championnat. Un match tendu et difficile. Les rugbymen dacquois ont dû s'accrocher pour arracher la victoire finale. A la mi-temps, Dax était mené 20 à 19.

"Ça a été compliqué face à une équipe de Suresnes bien organisée. On savait très bien qu'il n'y allait pas avoir beaucoup d'écart au score. L'important c'était de basculer en tête à la fin et c'est ce qui s'est passé " se réjouit l’entraîneur de l'US Dax Frédéric Tauzin

"Maintenant c'est que du bonus !"

Cette victoire leur permet de terminer à la deuxième place de leur poule et donc de disputer les phases finales. L'espoir de retrouver la Pro D2 est toujours permis même si l'objectif de début de saison est atteint.

"Sportivement on partait de très loin. Il a fallu composer un staff, composer une équipe, il y a des joueurs qui sont partis. On a eu des soucis qu'on a réussi à surmonter les uns après les autres en faisant bloc et en se concentrant sur notre rôle à nous qui était de bien jouer au rugby et de prendre du plaisir. On est qualifiés c'est vraiment l'essentiel. Maintenant c'est que du bonus" ajoute Frédéric Tauzin. L'été dernier, près de 30 joueurs avaient quitté le club après la relégation de l'US Dax en Fédérale 1.

L'US Dax recevra Rouen Normandie Rugby samedi prochain, le 27 avril, au Stade Maurice Boyau pour le quart de finale aller. Les Normands ont essuyé leur première défaite de la saison en perdant 29 à 28 sur la pelouse de Trélissac ce dimanche.