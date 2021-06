L'USAM, le club de handball de Nîmes devient "club ami" de l'UNICEF

"Les droits de l'enfant, c'est un sujet qui me touche au plus profond de moi " confie David Tebib, le président de l'USAM Nîmes Gard. "Ce sont des sujets sur lesquels je m'investis depuis de nombreuses années. C'était donc tout naturel que le club signe cette convention avec UNICEF France. Lorsqu'on s'appelle l'USAM Nîmes Gard, on doit se mettre au service de belles causes et la jeunesse est la cause la plus importante aujourd'hui sur notre terre." A travers cette convention, les jeunes bénévoles de l'UNICEF vont donc sensibiliser les quelque 600 licenciés du club aux droits de l'enfant. "Ca sera aussi la possibilité de leur proposer de s'investir et de devenir des relais de l'association." Le club s'engage également à aider l'UNICEF sur le plan financier. "On peut imaginer des maillots à gagner sous forme d'enchères qui lui seront entièrement reversées. On pourra aussi proposer au public et aux 150 entreprises partenaires du club d'être solidaires à travers des soirées caritatives."

Une convention généralisée à toute la ligue nationale de handball

En tant que président de la ligue nationale de handball et de l'association nationale des ligues de sport, David Tebib confie qu'il travaille déjà avec UNICEF France pour généraliser ce type de convention avec la ligue de hand et les clubs de première et de seconde division. Et pourquoi pas avec les clubs de rugby, de foot, de volley, de basket ou de cyclisme. "Nous sommes dans les premiers à nous engager de cette manière là avec l'UNICEF, c'est une vraie fierté." De quoi devenir ambassadeur de l'UNICEF ? " C'est potentiellement évoqué, je l'ai entendu de la part de certains dirigeants à l'UNICEF. Je ne sais pas si ça se fera mais en tout cas, d'un point de vue du territoire du Gard, on peut être très heureux de ce partenariat. On fera quelque chose de très bénéfique pour la jeunesse et pour les enfants."