Une série de matchs est organisée pour récolter des fonds pour les réfugiés ukrainiens. Joueront : les handballeurs de l'USAM, d'anciens joueurs et les supporters du Nîmes Olympique, ou encore les sapeurs-pompiers du Gard.

L'USAM, les sapeurs-pompiers et d'anciens joueurs du Nîmes Olympique jouent pour les réfugiés ukrainiens

Jeudi 14 avril à 19h30, Le Parnasse va vibrer sur fond de solidarité pour les réfugiés ukrainiens. L’USAM Nîmes Gard, en association avec l’amicale des anciens joueurs du Nîmes olympique, les sapeurs-pompiers de Nîmes et une sélection de supporters nîmois, organise un tournoi amical handball/football dont tous les bénéfices seront reversés aux réfugiés ukrainiens des villes de Lublin et Tomaszow Lubelski en Pologne. Une journée organisée avec l’association "Les gants du coeur" de Stanislas Karwat, ancien gardien de but du Nîmes Olympique (1996-99), mais aussi de Beauvais, Martigues ou encore Poitiers.

Entrée : 5 euros.

Le président de l’USAM Nîmes Gard, David Tebib : "Il était de notre devoir de répondre positivement à l’initiative de Stanislas Karwat pour organiser une soirée spectacle dans le parnasse avec l’équipe professionnelle. Nous vous espérons nombreux."

David Tebib © Radio France - .

"Bonjour les amis nîmois, en cette période très difficile qui touche l'Europe je sais que je peux compter sur votre générosité et votre spontanéité. Un grand merci pour ce geste humanitaire. Ils ont besoin de nous !" - Stanislas Karwat

"Dans la continuité des actions déjà menées pour soutenir le peuple ukrainien, les sapeurs-pompiers du Gard sont heureux et fiers de participer à cette belle soirée organisée par l'USAM Nîmes Gard où les valeurs de sport, d'universalité et de paix seront partagées par tous les acteurs, qu'ils soient sur le terrain ou dans les tribunes, souligne pour sa part le lieutenant-colonel Eric Agrinier, des sapeurs-pompiers du Gard. Notre uniforme sera toujours aux côtés des gens qui en ont besoin."