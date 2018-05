Perpignan, France

Le public sang et or a poussé, et l'USAP a gagné, et de belle manière. Dans un stade Ernest-Wallon de Toulouse comble, et coloré par les supporters catalans venus en masse, Perpignan est venue à bout de Grenoble ce dimanche après-midi, en finale de Pro D2. Une victoire 38-13, construite notamment grâce à une mêlée catalane ultra-dominatrice dans cette rencontre.

Les Catalans prennent l'avantage dès la troisième minute de jeu, devant une phase de jeu non-stop, conclue par un essai de Jonathan Bousquet, grâce à un ballon perdu par les Grenoblois (7-0). Le FC Grenoble relève cependant rapidement la tête, grâce à une pénalité puis un essai de Ali Oz et prend le large pendant quelques minutes (7-13).

14-13 à la mi-temps

Mais l'USAP plante un deuxième essai par Enzo Selponi, peu avant la pause, ce qui permet aux Catalans de reprendre l'avantage à la mi-temps (14-13). Puis comme souvent, l'USAP fait exploser son adversaire en deuxième mi-temps. Les Sang et Or malmènent la mêlée grenobloise, et marquent un troisième essai par Andrea Cocagi à la 51e minute (21-13). Le tout complété par une pénalité inscrite par Jonathan Bousquet quelques minutes. Jusqu'à la fin du match, les Catalans asphyxient les Alpins, qui n'arrivent plus à suivre le rythme.

Le quatrième essai vient par Raphaël Carbou, entre les poteaux, à la 67e minute (31-13). Puis le cinquième par le capitaine Lifeimi Mafi, à moins de de 10 minutes de la fin. L'USAP s'impose 38-13 et retrouve le Top 14, quatre ans après être descendue en Pro D2.